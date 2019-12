Studenti ekonomskih, pravnih i tehničkih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i ove godine se mogu prijaviti na program stipendiranja „Best of South East“, koji sprovodi Sparkasse Bank BiH u saradnji sa austrijskom matičnom kućom Steiermärkische Sparkasse i Univerzitetom Graz.

Foto: 24sata.info

Best of South East“ je program stipendiranja u okviru kojeg talentirani studenti i diplomanti pravnog, ekonomskog ili tehničkog usmjerenja iz BiH mogu otići na jednogodišnji studij na nekom od fakulteta Karl-Franzens-Univerziteta u Grazu te radnu praksu u najvećoj regionalnoj banci na Jugu Austrije Steiermärkische Sparkasse.



Cilj jednogodišnjeg programa stipeniranja koji uključuje troškove školarine, smještaja i mjesečnog džeparca, je ponuditi studentima mogućnost sticanja internacionalnog iskustva, produbljivanja znanja i osnaživanja za budući poslovni život. Stipendija „Best of South East“ dodjeljuje se studentima mlađim od 27 godina s vrlo dobrim ocjenama te izraženim osobinama kao što su predanost, razvijene komunikacijske vještine, analitičko i praktično ekonomsko razmišljanje te dobro poznavanje engleskog i njemačkog jezika.



U sklopu programa dodjeljuju se i stipendije za studente tehničkih fakulteta u partnerstvu s Tehničkim fakultetom u Grazu, studente geologije/metalurgije u partnerstvu s Rudarskim fakultetom u Loebenu, te studente umjetničkih akademija – preddiplomski i diplomski studij s praksom u Operi u Grazu i/ili Muzičkom društvu Štajerske u partnerstvu sa Fakultetom za muziku i izvedbene umjetnosti u Grazu.



Za program se aplicira direktno u Univerzitetu Graz odnosno pojedinačnim fakultetima, a sve informacije istaknute su na - https://www.sparkasse.ba/bs/zaposljavanje/stipendija-best-of-south-east.





(24sata.info)