Direktor Kantonalnog javnog preduzeća ZOI’84 - Olimpijski centar Sarajevo Kenan Magoda kazao je na današnjoj sjednici Vlade KS da je firma prije njegovog dolaska bila u katastrofalnom stanju, te da je za kratko vrijeme pokazao da ima rješenje za izlazak iz krize.

"Priča ZOI-a je priča svih građana KS koji žele dobro ovom sistemu, jer ovo je najbrutalniji primjer kako se lako dolazi do novca. Kada kažem najbrutalniji primjer svi će vjerovatno pitati kako, a onda odgovaram da su to naprimjer karte - Ski karte kojima naša kompanija preživljava skoro pola godine. UIO je ustanovila prilikom kontrole da je nestalo preko pet hiljada karata i time je bivši menadžment oštetio firmu za 50.000 KM PDV-a samo, a da ne kažem prihodovanog novca koji je trebao biti u kasi što je ugrozilo poslovanje firme i sve uposlenike dovelo u opasnost da ostanu bez posla i da dovedemo firmu u stečaj. To je samo jedan mali primjer kako se lako dolazi do novca", kazao je Magoda.

On je dodao kako već sada postoje pokazatelji da je bio u pravu što je na početku svog mandata govorio.

"Govorio sam da imamo pvećanje preko 100 posto prodaje sezonskih ski pasova, a prosječna cijena je 400 KM. Već sada smo na iznosu oko 300.000 KM koje smo trebali prihodovati prošle godine za istu uslugu koja se prodavala", kaže on.

Magoda je istakao da je sigurno bivši menadžment proteklih par godina to sistemski radio i na naplatama parkinga čime su narušeni sistemi naplate u modernom poslovanju, jer naplata parkinga se vršila isključivo fizički, odnosno novac u ruke, pa je novac umjesto na račun firme išao u ruke odnosno tuđe džepove.

"Isti taj slučaj je i sa ugostiteljskim objektom kada govorimo o kafiću Beneton, jer sam prilikom svog dolaska ustanovio da u Benetonu postoji jedna fiskalna kasa, to je prva kasa koja je stigla u KS, to je ona velika kasa koja se vrlo rijetko koristila, što pokazuje i sam prihod. Ponavljam da je ovo najbrutalniji primjer kako da se dođe do novca, jer mnoge firme imaju način kako da izvuku keš, a ovdje je veoma lako bili naći rješenje kako se dolazi do novca. Zbog toga je ZOI sigurno dugo godina bio zanimljiv određenim ljudima, a to vrijeme je prošlo i već sada imamo pokazatelje šta se dešavalo i kakvo je sada stanje", podsjetio je direktor ZOI-ja.

On je kazao da je najbolji primjer taj da ove godine firma preko 1.600 prodatih sezonskih karata, što je rekord ZOI-ja kada je u pitanju prodaja karata, dok je prošle godine taj broj bio 820.

"To je duplo više, a još uvijek imamo rezervisanih karata koje nismo mogli da isporučimo našim klijentima i to će sigurno rasti na još nekih 500 karata do kraja preprodaje", kaže Magoda.

On je kazao da su podnesene i krivične prijave, ne samo krivična prijava zbog nestalih karata, bila je podnesena i krivična prijava zbog zaposlenja 16 radnika bez ikakvog konkursa, bez odluka resornog ministarstva da se može provesti standardna procedura za zapošljavanje radnika i to se dešavalo nekoliko dana prije njegovog dolaska.

"Dakle, to je 16 zaposlenih ljudi koji sigurno stvaraju problem u funkcioniranju firme, odnosno problem stvaraju finansije koije se izdvajaju na ime plata, jer preduzeće je stvarno u teškoj finansijskoj situaciji", kazao je Magoda.

On je kazao i kako ima i jedan ogroman problem, jer prilikom njegovog dolaska firma Orman je blokirala ZOI za iznos od 600.000 KM zbog, pazite apsurda, duga od 58.000 KM.

"Prilikom potpisivanja sporazuma o izmirenju duga od 58.000 KM, nikada se nije izmirila nijedna marka i čekao se određeni period da dođe neki novi direktor, odnosno ja, i onda se od 58.000 stvori dug od 600.000 KM. Naravno, firma Orman je uzela te novce, ja sam lično bio kao odgvoorno lice i čovjek koji želi da spasi te novce, jer nije prirodno da se tolike kamate uzmu jednoj firmi koja je u teškoj situaciji, i da te novce uzimamo od ljudi koji imaju najmanje plate u bilo kojem kantonalnom preduzeću. Nama su koeficijenti od 1,15 do dva maksimalno. Nažalost, vlasnik kompanije nije izašao u susret iako sam nudio da uzme 300.000 a ne 600.000 KM, ali uzeto je 600.000 radi duga od 58.000 KM. To su pokazatelji svakome normalnom da je ovaj sistem bio duboko narušen, da nisu poštovani postulati poslovanja, da ovdje nije bilo normalnog biznisa, i ja se zaista pitam kako je ovaj ZOI mogao ikako da preživi. Možda je n bio samo neka kasica prasica kako da se novac izvuče iz firme. To je tako trajalo i trajalo, mislim da je tome došao kraj", istakao je Magoda.

