Građani sjevernih naselja Grada Mostara po drugi put ove godine blokiralo je ulazak u krug deponije, odlučni zaustaviti dalje odlaganje smeća i otpada na Uborak.

Foto: 24sata.info

Ova deponija, inače starija od pet decenija, od danas i pravosnažno nema okolinsku dozvolu. Nova, odlukom Ministarstva okoliša FBiH, nije izdana jer su prekršeni zakoni i propisi zbog čega Uborak danas ne ispunjava uslove da bude regionalna deponija.

Ministarstvo je ipak dozvolilo odlaganje do daljnjeg, jer je to, kako je poručeno javni interes. Građani od nadležnih ovog puta traže pismenu garanciju da će se u roku od godinu početi raditi na novoj deponiji, daleko od današnje. U protivnom spremni su bez obzira na veliku hladnoću spriječiti svaki dalji istovar smeća. Ljetos su zahtjevi bili slični. Tada je dogovor postignut, sve je “stavljeno na papir“, ali on do danas nije proveden. Ustvari, gotovo ništa se nije ni pokušalo uraditi.

- Prošlo je pola godine od posljednje blokade deponije, a kao rezultat upornog prebacivanja odgovornosti i nerada tima za iznalazak nove lokacije, došli smo do situacije da deponija trenutno nema okolinsku dozvolu, niti će ona biti izdata dok se nepravilnosti i potrebne dozvole ne ishoduju. Apeliramo na nadležna kantonalna ministarstva, kao i na gradske vlasti da stvari pokrenu sa mrtve tačke. Kroz ovih pola godine obavljeni su sastanci na svim nivoima vlasti, ali na djelu imamo inertan sistem. Dosad (a prošlo je 6 mjeseci) je održan samo jedan sastanak tima za iznalazak nove lokacije. Naša vizija je konačno izmještanje deponije, jer bez obzira na sve nepravilnosti držati preko 50 godina deponiju na istom mjestu je van svih zakonskih regulativa i propisa (zakon kaže da u istom mjestu može biti maksimalno 25 godina). Ako se uzmu u obzir sve nepravilnosti i nepropisan rad, kao i činjenice da procijedne vode u realnom vremenu završavaju u Neretvi, da se zagušujući gasovi šire u radijusu preko tri kilometra, te ugrožavaju preko 8000 ljudi i onemogućavaju im normalan život, dolazimo do zaključka da je potrebno postupiti po zakonu i zaštititi ljude, poručili su iz Udruženja Jer me se tiče.

Iz Gradske uprave Mostara traženo je da se u sve uključi MUP HNK, te da omogući budući istovar smeća, što je izazvalo oštru reakciju opozicionih stranaka. Reagovao je SDP, a podržali su ih DF i SBB.

(24sata.info)