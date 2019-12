Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić, nakon sastanka s povjerenicom za ljudska prava Vijeća Evrope Dunjom Mijatović, izrazio je žaljenje zbog teške situacije na Vučjaku, ali i naglasio kako ne može i neće dati saglasnost za proširenje smještajnih kapaciteta u Privremenom prihvatnom centru Bira.

- Svjesni smo teških uslova na Vučjaku i zaista nam je žao što ti ljudi nemaju humanije životne uslove, ali mi kao lokalna zajednica ne možemo ponuditi adekvatno rješenje. Ponavljam da su ti ljudi na Vučjak izmješteni s gradskih ulica i iz napuštenih objekata. Kako god bilo, obezbijeđen im je šator, hrana i voda, odnosno mnogo bolji uslovi nego pod najlonom u centru grada. Također, odmah moram reći da ne možemo i nećemo dati saglasnost za eventualno proširenje kapaciteta Bire, prvenstveno zbog sigurnosnih i zdravstvenih razloga - istakao je gradonačelnik Fazlić.



Dodao je da je Ministarstvo sigurnosti BiH zapravo prava adresa, na koju se treba obratiti za rješavanje ovog problema.



- Mi u Bihaću na ovaj problem upozoravamo već jako dugo, no niko nije uradio apsolutno ništa. Sada dolaskom zime, svi su odjednom zabrinuti i humani. Ukoliko neko iz BiH ili Evrope ima bolje rješenje i adekvatnije uslove, mi ih nećemo sprečavati u tome. Ne zaboravite da u Sedri imamo oko 500 adekvatno zbrinutih migranata, skoro toliko u Borićima i više od 1.500 u Biri. Na to sve, sada se traži proširenje kapaciteta, bez ikakvih konkretnih garancija da će ti ljudi biti izmješteni s područja grada Bihaća. To je za nas neprihvatljivo - dodao je Fazlić.



Povjerenica za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović gotovo identičan odgovor o eventualnom proširenju kapaciteta Bire, dobila je i na sastanku s predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona.



Kantonalni premijer Mustafa Ružnić neprihvatanje takve opcije, obrazložio je zaštitom i kontrolom sigurnosne i zdravstvene situacije na području grada Bihaća.





