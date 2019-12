Predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, na čelu sa zamjenikom ministra Sašom Dalipagićem, danas su razgovarali s privremenim direktorom Sekretarijata prometne zajednice Alainom Baronom.

Ilustracija / 24sata.info

Tema sastanka odnosila se na proritete rada Sekretarijata prometne zajednice, čiji je cilj otvaranje prometnog tržišta Evropske unije zemljama zapadnog Balkana prije njihovog ulaska u Uniju kao i pružanju pomoći u provedbi projekata i podršci provedbi politika preuzimanja zakonodavstva EU.



Dalipagić je kazao da je cilj radne posjete Alaina Barona da predstavnicima bh. institucija, koje se bave prometom i prometnom strukturom, prezentira sve segmente sporazuma prometne zajednice Evropske unije i zemalja jugoistočne Evrope.



- Tokom razgovora naglašeno da je Bosna i Hercegovina napravila pravi potez time što je ušla u prometnu zajednicu, jer je ona vrlo bitna za našu zemlju koju približava Evropskoj uniji, odnosno evropskim propisima i standardima. Naši predstavnici su uključeni u prometnu zajednicu, u Upravni odbor i Radne grupe u prometnoj zajednici i rade zajedno sa svim ostalim zemljama zapadnog Balkana - kazao je Dalipagić.



Tom prilikom zamjenik ministra obavijestio je Barona o implementaciji sporazuma u BiH, zatim o aktivnostima u prometu i prometnoj strukturi, te najavio kandidaturu za projekte za indikativnu TNT i sveobuhvatnu mrežu evropskih koridora.



- To će nam u konačnici omogućiti da dobijemo neka grant sredstva iz povoljnih kredita za izgradnju infrastrukturnih projekata. Kandidirat ćemo projekte - brza cesta Mostar - Široki Brijeg - Grude i dalje prema Splitu, zatim Jadransko - Jonsku cestu kroz BiH, Unsku prugu, dvije zračane luke - Tuzlu i Mostar, te željeznički Jadransko - Jonski koridor, odnosno prugu Nikšić - Čapljina - kazao je Dalipagić.



On se osvrnuo i na sutrašnje preuzmanje bh. neba u domaćem i međunarodnom aviosaobraćaju.



- Mi konačno preuzimamo naš kompletan zračni promet. Benefiti od toga su vrlo značajni, a jedan od njih je finansijski. BiH će ostajati oko 30 milona maraka, koje je do sada naša država davala Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Drugi benefit je taj što smo mi zadnje tri godine školovali 69 mladih kontrolora, koji će u budućnosti biti temelj za daljnji razvoj zračnog prometa u BiH - rekao je Dalipagić.



Privremeni direktor Sekretarijata transportne zajednice Aleain Baron kazao je da je cilj razgovora sagledavanje mogućnosti za saradnju i pomoć BiH.



- Transportna zajednica je uspostavljena kako bi dala podršku zemljama u regionu, kako bi se što bolje pripremile za transportno tržište EU. Postoje dva aspekta na kojima ćemo mi raditi i pružati pomoć, a oni se tiču infrastrukturnog razvoja u regionu. Također, jedan od ciljeva današnjeg sastanka je da bolje razumijemo jedni druge, da čujemo šta je to potrebno BiH, a s druga strane da predstavnike BiH informiramo šta je to što mi možemo pomoći na ovom putu - kazao je Baron.



(FENA)