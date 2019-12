Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj večeras je na svečanoj akademiji povodom obilježavanja 70 godina Univerziteta u Sarajevu poručio da je ponosan na činjenicu da se za toliko godina uspjela sačuvati multietničnost i multikulturalnost na Univerzitetu koja već stoljećima krasi Bosnu i Hercegovinu.

Foto: Fena

- Pokazali smo da se ovdje samo tako i može živjeti. Kontinuirano traganje za novim oblicima i sadržajima unutar naučnog i umjetničkog procesa, u skladu sa društvenim promjenama, uvjetovalo je transformaciju Univerziteta, doprinoseći tako razvoju tradicijske interkulturalnosti – kazao je Škrijelj.



Samo progresivna, dinamična i sarađivačka kultura, kako je istakao, omogućavaju izgradnju snažne internacionalne partnerske mreže koja podržava razvoj humanih resursa i infrastrukture za internacionalizaciju i modernizaciju, te u regionalnom, evropskom i globalnom akademskom prostoru omogućava efektno predstavljanje postignuća, kvaliteta i vjerodostojnosti Univerziteta u Sarajevu.



- Kao moderno ustrojen Univerzitet koji je predstavljao i predstavlja glavnu okosnicu naučne spoznaje u našoj zemlji, Univerzitet u svom višedecenijskom djelovanju pridonosi razvoju i jačanju akademskih kapaciteta na čitavom području Bosne i Hercegovine, Balkana i Evrope. Nemjerljiv je njegov doprinos u izgradnji ekonomskog i kulturnog napretka našeg društva od samog njegovog formiranja do današnjih dana - naglasio je Škrijelj.



Sa 30 organizacionih jedinica koje čine fakulteti i akademije, pet naučnih instituta, pet univerzitetskih centara i pet ostalih članica, predstavlja jednu od najvažnijih institucija u Bosni i Hercegovini i regiji u cjelini.



- Naša orijentacija jeste i mora biti daljnja integracija u svjetske akademske tokove, jer samo tako možemo ostvariti našu osnovnu misiju, prosperitet i progres društva u cjelini – rekao je Škrijelj.



Na fakultetima, akademijama i naučnim institutima, uz obrazovni proces, nastajala su djela trajne vrijednosti koja su iz temelja mijenjala bosanskohercegovačku društvenu paradigmu.



- Univerzitet kao nosilac progresa može imati svoju povijesnu odgovornost u oblikovanju bolje i ljepše budućnosti svih nas samo ako je autonoman i slobodan od svih vrsta lobija i političkih pritisaka, bez obzira sa koje strane oni dolazili. Samo pod ovim uvjetima se može stvarati zdrava akademska atmosfera koja može polučiti pozitivne rezultate – zaključio je rektor Univerziteta u Sarajevu na akademiji, koja je upriličena u Narodnom pozorištu.



Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka ukazao je da Univerzitet u Sarajevu uručuje priznanja onima koji su zaslužni za to da ova institucija i danas predstavlja bastion znanja i napretka, te da svoju viziju kontinuirano ostvaruje i širi.



Dobitnici Medalje Univerziteta u Sarajevu su akademik prof. dr. Dejan Milošević, režiser Danis Tanović, atletičar Amel Tuka, kao i Nirhad Mešić, Eldin Jelešković i Edin Vučelj.



Za izuzetan doprinos u razvoju Univerziteta u Sarajevu i visokog obrazovanja plaketu je dobio Hasan Muratović, rektoru Univerziteta u Sarajevu u mandatnom periodu od 2005. do 2007. godine.



Zahvalnice Univerziteta u Sarajevu dodijeljene su Elmedinu Konakoviću, Vladi Kantona Sarajevo, Akademiji nauka i umjetnosti BiH, Evropskoj komisiji, Saudijskom fondu za razvoj i Vladi Austrije.



Za izuzetan uspjeh u promociji Univerziteta u Sarajevu na međunarodnom nivou, ambasadorom Univerziteta u Sarajevu proglašen je Admir Greljo.



Nagrada za mir i progres uručena je Udruženju Pokret „Majke enklava Srebrenica i Žepa“, Međureligijskom vijeću u BiH i Ajni Jusić, predsjednici Udruženja "Zaboravljena djeca rata“.



(FENA)