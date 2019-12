Okupljeni građani su sa protesta ispred Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) pozvali nadležne da za svu djecu osiguraju lječenje, bez izuzetka.

Foto: Fena

Iz Udruženja „Sarajevska raja“ su naveli da je razlog za današnji protest odbijanje liječenja djevojčice Nadin Smajlović kojoj je zbog nedostatka lijeka bila prekinuta terapija.



Predsjednik Udruženja "Sarajevska raja" Nedim Ramić izjavio je da su morali reagovati, jer to niko nije želio. Dodao je da je prvi zahtjev okupljenih građana da se što prije potpišu papiri da se Nadin odmah izmjesti u Tursku i tamo nastavi liječenje.



-Naš drugi zahtjev je da se sankcionišu ljekari koji to nisu potpisali i koji su potpisali da ne žele liječiti dijete, kao i smjena menadžmenta KCUS-a. Treći zahtjev je za svu našu djecu i od Vlade FBiH tražimo da se zakonom zabrani oglašavanje prikupljanja sredstava za liječenje djece, da se to prestane i da se što prije reaguje u slučajevima potrebe za izmještanjem djece, u roku od sedam dana. Smatramo da para ima i da se za prvu priliku mogu uzimati pare od akciza, dok se ne nađe neko drugo rješenje – dodao je Ramić, napominjući da neće odustati od zahtjeva.



Amina Smajlović, majka djevojčice Nadin Smajlović, kazala je da bi Nadin već dvadeseti dan bila bez terapije da u Turskoj nisu prihvatili da je liječe.



- Moje dijete je prihvatilo ministarstvo Turske da liječi, Centar za tuberkulozu, jer je specifičan slučaj. Moje dijete nema ko da liječi ovdje, niko neće da prihvati odgovornost. Fond osiguranja i reosiguranja je rekao da ne može nabaviti pojedinačne lijekove po toj miligraži i da se pokrene proces za izmještanje djeteta - kazala je Smajlović.



Navela je da je njeno dijete sada dobro, te da se opet javila KCUS-u, da pita da li su nabavljeni lijekovi.



- Meni je rečeno da nisu nabavljeni. Lijekova nema – dodala je Smajlović.



(FENA)