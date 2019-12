Bošnjaci u Italiji sa organiziranjem počinju za vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu.

Foto: AA - 24sata.info

U više od četvrt vijeka, bošnjačka manjinska zajednica očuvala je tradicije i njegovala učenje bosanskog jezika putem različitih udruženja što je bio izuzetno zahtjevan posao zbog izostanka institucionalne organiziranosti.

Historijski trenutak

Upravo je sinoć upriličena svečanost osnivanja Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji, čije bi egzistiranje trebalo da olakša i unaprijedi organiziranost Bošnjaka u ovoj zemlji. Osman ef Kozlić, muftija Islamske zajednice Bošnjaka u Evropi navodi da je ovo historijski trenutak za Bošnjake u Italiji, koji će biti upisan „zlatnim slovima“.

„Danas je u gradu Biella upriličena svečanost osnivanja Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji. Za predsjednika IZBI izabran je Nermin Fazlagić iz džemata Verona. Predstavnici džemata Biella, Verona i Terme Angolo udružili su se i formirali jedinstvenu zajednicu i pred notarom usvojili Status u kojem nedvosmisleno stoji da je IZBI sastavni dio IZ u BiH sa vrhovnim poglavarom reisul- ulemom u Sarajevu. Drago nam je da se Italija pridružila ostalim zemljama Zapadne Evrope u kojima IZ u BiH ima 12 zajednica ili krovnih organizacija. Ovaj današnji datum će biti upisan zlatnim slovima zbog značajnog broja Bošnjaka koji žive u Italiji, kao i zbog naših očekivanja da se Bošnjaci iz drugih pokrajina i gradova u Italiji počnu okupljati u džemate i jedinstvenu IZBI. Istovremeno je ovo za sve nas i dodatna obaveza da se uključimo i pomognemo našim ljudima da svoju zajednicu postave na zdrave i čvrste temelje, da im budemo podršku u svakom smislu. Posebno se želim zahvaliti Upravi za vanjske poslove Rijaseta IZ u BiH, direktoru, Razim ef Čoliću, Mensuru ef Pašalicu iz odjela za dijasporu, kao i Mr. Muhamedu Jugi i Mr. Muhamedu Fazloviću, bez čijih napora ovaj hairli posao ne bi bio okončan. Ovaj mubarek današnji posebno želim čestitati predsjedniku Fazlagiću i domaćinima u džematu Biella, Aldinu Hrnjiću, Aliji Salihoviću i ostalima koji su se pobrinuli da nam ovaj današnji dan ostane u lijepom sjećanju. Na kraju, čestitajući našoj Islamskoj zajednici u BiH ovaj današnji mubarek događaj, molim Svevišnjeg da nas pomogne u našim naporima da našoj djeci ostavimo u amanet Islamsku zajednicu Bošnjaka u Italiji kroz koju će čuvati i sačuvati svoju vjeru, islam, svoju islamsku tradiciju i kulturu, svoj bosanski jezik i vlastiti identitet“, rekao je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) Osman ef Kozlić, prvi muftija Islamske zajednice Bošnjaka u Evropi.

Bošnjačko iskustvo islama potrebno Evropi

Prema riječima Nermina Fazlagića, predsjednika Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji, osnivanje Islamske Zajednice Bošnjaka u Italiji je sigurno najznačajniji događaj koji se ikada desio za Bošnjake u ovoj zemlji. Imati ogranak najpoznatije i utjecajnije islamske institucije u Evropi je odgovor potrebi koja je uvijek bila prisutna među našim sugrađanima u ovoj zemlji a pogotovo ovih zadnjih godina kad su tematike vezane za Islam itekako aktuelne.

„Prisustvom Bošnjaka u Italiji ne dobivaju samo Bošnjaci, govori činjenica da je bošnjačko iskustvo islama potrebno Evropi, samim time i Italiji. Kao čovjek koji dobro poznaje italijansko društvo jer svo svoje obrazovanje, od osnovne škole do magisterija na Univerzitetu, sam stekao u Italiji, kad bi bilo tema o Islamu i Evropi, uvijek se provlačilo pitanje – kako da se to dvoje spoji? Nama Bošnjacima je to pitanje suvišno, no Italijanima sasvim prirodno, jer muslimanski migranti su u Italiji, u 99 posto slučajeva, migranti iz Azije i Afrike. U tom smislu, mi smo Bošnjaci veoma poželjan odgovor italijanskom društvu, no ono što nam je nedostajalo je bila institucionalna zastupljenost. Današnji događaj je sigurno početak nečega velikog, lijepog, što će siguran sam doprinijeti i bošnjačkom i italijanskom društvu. To što smo se „kasno“ aktivirali u Italiji, u odnosu na druge zemlje dijaspore, ne mora nikako značiti nešto negativno, jer možemo učiti od iskustva drugih zajednica po Evropi, pa preskočiti neke greške na putu koje bismo mogli napraviti. Za kraj bih se zahvalio Rijasetu IZ u BiH i našem muftiji za Evropu koji su nas svo vrijeme podržavali. Zadnja dova ide Svevišnjem da ovaj čin ohrabri i druge Bošnjake u drugim državama gdje ne postoje IZ Bošnjaka, da se nikako ne obaziru na malu brojčanost i da krenu ovim putem kojim se jača naša zajednica“, naglašava Fazlagić.

Očigledna potreba

Belkisa Džehverović, podpredsjednica Islamske zajednice Bošnjaka u Italiji, navodi da je osnivanje ove institucije bila očigledna potreba koja se javila među Bošnjacima u Italiji.

„Islamska zajednica u našoj domovini ima stoljetnu tradiciju kroz različite oblike organiziranja. Bošnjaci koji žive u različitim dijelovima svijeta a žele održati vezu sa domovinom i svojom Islamskom zajednicom organiziraju se na osnovu pozitivnih zakonskih propisa država u kojima žive, koristeći svoja, zakonom zagarantovana prava. Danas je puno novih džemata, udruženja, klubova koji okupljaju Bošnjake širom svijeta. Naša dijaspora u Italiji je relativno mlada. Kako je vrijeme odmicalo ukazivala se potreba za određenim oblicima okupljanja i organiziranja. U početku su to, uglavnom, bila udruženja, klubovi i kulturni centri. Kako su mnogi došli sa kompletnim porodicama, ukazala se potreba i za vjerskim oblicima organiziranja radi odgoja i obrazovanja djece i mladih u duhu vjere i tradicije. Tako se krenulo u formiranje mekteba, mesdžida i džemata, a danas, hvala Bogu, i Islamske zajednice za cijelu Italiju, koja će biti pod okriljem IZ-e Bosne i Hercegovine. Ovaj čin je nastao kao produkt potrebe naših ljudi da iskažu i praktikuju svoja vjerska ubjeđenja. Ovo je i veliki pomak, možda ne u obimu u kom želimo, ali ipak pomak. Time će se steći uvjeti za bolju uvezanost i koordinaciju udruženja i džemata u pružanju potrebne pomoći članovima. Zasluge za ove pomake pripadaju ljudima koji su inicirali a zatim i pokrenuli organizaciju vjerskog života, ovdje u Italiji, našim članovima, ali i institucijama IZ-e u BiH. Vjerujem da će, formiranjem IZ-e Italije, vjerski život dobiti veći zamah, novu dimenziju, da će doći do omasovljenja već formiranih i formiranja novih džemata, kako bi muslimani mogli upražnjavati svoju vjeru. U tom smislu očekujem od svih nas da damo svoj doprinos kroz prezentaciju, unapređenje, omasovljenje i jačanje naše Zajednice. Vjerujem da mnogi od nas još nisu svjesni ovog historijskog čina. Zahvaljujem društvenim institucijama ovdje u Italiji, našoj Islamskoj zajednici u BiH, inicijatorima i organizatorima kao i svakom pojedincu koji su tome dali doprinos“, konstatirala je Džehverović.

( AA)