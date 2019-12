U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po pretežno suhom i mjestimično vlažnom kolovozu.

ilustracija / 24sata.info

Zbog niskih temperatura upozorava se na moguću poledicu, posebno na dionicama u višim planinskim predjelima, kao i na mostovima i prilazima tunelima. Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove. Na širem području Kupresa i Šujice upozorava se na povremene jake udare vjetra.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05.00 do 21.00 sat. Od 21.00 sat do 00.30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je od 00.30 do 05.00 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Jajce-Crna Rijeka (Zdaljevac), Ključ-Bosanski Petrovac (Lanište), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica) i Doljani-Metković (između graničnih prijelaza).

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćenoje iz IC BiHAMK-a.

