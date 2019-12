Mostarski Zimski grad "Winterville by Coca Cola" svečano je otvoren večeras u Mostaru, gdje će do 9. siječnja 2020. posjetiteljima ponuditi mnoštvo raznovrsnih sadržaja i biti mjesto prepuno zabave, dobrog raspoloženja i ukusnih delicija.

Foto: Fena

Zimski grad otvoren je programom "Advent of Winterville by Coca Cola" u sklopu kojeg je upriličeno prigodno paljenje prve adventske svijeće ispred Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače.



S tri programske cjeline i to Advent, Market i Magic, prostor od Kosače do Musale i Korza, oživjet će nastupi plesnih skupina, glazbenika, akrobata, klaunova i tako cijeli Winterville postupno učiniti jednom velikom pozornicom.



U svečanom ozračju polovicom mjeseca kreće "Market of Winterville by Coca Cola" koji će mostarskim ulicama proširiti blagdansko ozračje, uljepšati duge zimske noći i predstaviti raznoliku ponudu izlagača na gradskoj šetnici, Musali i Korzu.



Za najmlađe je organiziran program "Magic of Winterville by Coca Cola", koji sadrži najljepšu zimsku zabavu na otvorenom - klizalište u parku Zrinjevac.



Uz popularne kućice s domaćim delikatesama, rukotvorinama, zanimljivostima i slasticama te svakodnevnu zabavu, planiran je i doček Nove 2020. godine u koju će Mostarce uvesti Hladno pivo, Gustafi i Twist.



Slavlje će se nastaviti i sljedeći dan kada će se održati "after party" uz ritmove Crvene jabuke i mostarskog Big Benda.



(FENA)