Bosanski brdski konj je i dalje ugrožena pasmina, ali nije više ekstremno ugrožena - ustvrdio je u razgovoru za Fenu predsjednik Upravnog odbora Međunarodnog udruženja uzgajivača bosanskog brdskog konja Enver Žiga.

Foto: FENA

S obzirom na činjenicu da su uzgajivači bosanskog brdskog konja prije 5-6 godina bili u vrlo teškom položaju i da je brojnost pasmine bila daleko ispod minimuma, kada se po međunarodnim kriterijima pasmina briše iz registra (200 konja), Žiga ističe da je svako novo ždrijebe za uzgajivače bio veliki pomak, a svaki novi uzgajivač dokaz da nisu uzalud trošili energiju i sredstva na očuvanju pasmine.



- Upornim i strpljivim radom uz primjenu najstrožijih mjera selekcije ušli smo u 2019. godinu sa brojem konja koji je već bio iznad utvrđenog minimuma - kazao je Žiga.



Početak godine, kako je naveo, nije puno obećavao jer se na ergeli "Borike" stanje iz dana u dan pogoršavalo, da bi 19. marta ove godine ta poznata i sa stanovišta uzgoja vrlo značajna ergela prestala s radom.



- Tog dana su zatvorena vrata svih štala i tamo nije ostao nijedan konj. Zahvaljujući našim naporima uspjeli smo da sačuvamo sve konje bivše ergele, a posebno je značajno da su sve rasplodne kobile i dva glavna pastuha linija Miško i Barut otišli na jedno mjesto. Krdo znači nije raspršeno, a što je isto tako važno osnovana je nova ergela 'Bosnian mountain horse' u mjestu Vrtoče između Bosanskog Petrovca i Bihaća. Zahvaljujući Zoranu Radoševiću, Amiru i Azri Bekić svi konji su odmah dobro smješteni a tokom ljeta imali su dovoljno trave i vode - naglasio je Žiga.



Kada je završena sezona ždrijebljenja, u BiH je dobijeno 25-ero ždrijebadi i to 17 ženskih i osam muških.



- Ovako povoljan omjer ne pamte ni najstariji uzgajivači jer se obično rađa 50 posto : 50 posto. Tako smo imali i rekordan broj ždrijebadi i rekordan omjer u korist ženske ždrijebadi. Naše četiri ergele 'Žiga', 'Jezero', 'Sava' i 'Bosnian mountain horse' i nekoliko manjih uzgajivača sada imaju 117 konja bosanske brdske pasmine uzgojenih u čistoj krvi. To je više nego dobra osnova za dalji selektivni uzgoj - istakao je Žiga.



Istovremeno su i uzgajivači bosanskog brdskog konja u drugim državama nastavili uzgoj po planiranom uzgojnom programu tako da sada ima 283 grla što je, kaže on, prije nekoliko godina izgledalo kao nedostižan san.



Od tog broja u BiH ima 117 grla, Sloveniji 70, Hrvatskoj 23, Srbiji 23, Švicarskoj 15, Njemačkoj 25, Holandiji osam i Austriji dva.



- Za uzgoj u svim državama izvan BiH veliku zahvalnost dugujemo predsjedniku Udruženja Antonu Dolinšeku, a zahvalni smo i dr. Matjažu Mesariču koji nam nesebično pruža svu potrebnu stručnu pomoć - istakao je Žiga.





(FENA)