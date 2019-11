Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik svečano je danas na Јahorini pustio u rad novoizgrađenu gondolu "Јavor-Partizan", dužine 1.100 metara sa 36 kabina, čiji je kapacitet 2.700 skijaša na čas.

Dodik je čestitao Olimpijskom centru "Јahorina" na još jednom velikom infrastrukturnom poduhvatu, koji olipmijsku ljepoticu još brže vodi u sam vrh evropskih i svjetskih ski-destinacija.



On je potvrdio da će institucije Republike Srpske i ubuduće snažno podržavati razvoj Olimpijskog centra "Јahorina", ali i druge kvalitetne projekte u cijeloj Republici Srpskoj, koji vode ka njenom još intenzivnijem razvoju i međunarodnoj promociji.



Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Јahorina" Nedeljko Elez rekao je da će gondola nositi ime proslavljenog srpskog režisera Emira Kusturice, a ski staza koja prati gondolu ime proslavljenog srpskog tenisera Novaka Đokovića.



Načelnik opštine Pale Boško Јugović rekao je da će ova lokalna zajednica na lokalitetu Јahorine pokloniti plac Novaku Đokoviću u znak zahvalnosti za njegov doprinos promociji srpskog sporta u svijetu.



Vrijednost investicije je osam miliona evra. Gondola će povezati dio skijališta Prača sa dijelom skijališta Poljice, a trasa će raditi i kada ostale instalacije zbog vremenskih prilika to nisu u mogućnosti.



Uz gondolu su izgrađene i tri skijaške staze, uređene po FIS standardima, dužine pet kilometara, zaštićene vjetroustavama i prekrivene sistemom osnježavanja, a napravljeni su vezni putevi koji vode ka gondoli, te novi lift na Poljicama, kapaciteta 1.200 skijaša na sat.



Danas je vožnja novom kabinskom gondolom besplatna za sve goste Јahorine od 10.00 do 15.00 časova.



Osim Dodika, prisutnima su se na ceremoniji otvaranja gondole obratili i direktor Olimpijskog centra "Јahorina" Dejan Ljevnaić, predsjednik Nadzornog odbora Centra Nedeljko Elek, specijalni gost Srđan Đoković, otac proslavljenog tenisera Novaka Đokovića, kao i predstavnik kompanije "Lajtner", izvođača radova.



U okviru svečanog otvaranja gondole, večeras će na Јahorini biti organizovan koncert Saše Matića, koji počinje u 20.00 časova.





(24sata.info)