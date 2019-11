Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko poručio je članu Predsjedništva BiH i lideru SNSD-a Miloradu Dodiku da ga tuži.

Foto: 24sata.info

Gostujući u Centralnom dnevniku na Face TV Inzko je govorio o Dodiku i uvredama koje mu je do sada uputio lider SNSD-a.

"Kaže da sam smutljivac, mešetar, kriminalac... On je kukavica, Dodik je kukavica. Sigurno. On je već u martu 2012. godine rekao da će me tužiti u Beču, ja još čekam. 23. marta je to rekao, da će me tužiti. Ima još jedna stvar, rekao je da treba iskopati pokojnog Paddyja Ashdowna i tužiti ga. Tu je sve granice prešao. O mrtvima se ne priča loše. Ja sam bez teksta ostao. Meni nije svejedno kad kaže da sam kriminalac, ali neka ide u Beč i neka me tuži. Ja čekam već sedam godina na to. Bujrum, može me sad tužiti. Rekao je da prvo moram u penziju. Ja kao austrijski činovnik, ja sam već u penziji. Bujrum, može me sad tužiti", kazao je Inzko.

On je poručio da Bosna i Hercegovina nije "kraljevina" i da ima sve atribute republike, ali da su se "oni u Dejtonu dogovorili drugačije".

Na pitanje zna li šta je sadržaj dokumenta nazvanog Program reformi, odgovorio je da ne zna i da je to paket iza brave, ali da će NATO odlučiti je li to ANP ili ne.

-Kunem vam se da ne znam šta tamo piše, možda je to sramota, ali ni narod ne zna. Na kraju krajeva, NATO će u Briselu odlučiti je li to program o napretku ili obični papir na kopiranje, rekao je Inzko i dodao:

- Navodno se tamo ne spominje vojna neutralnost ni ANP, ali ne znam nisam ja NATO ni baba Vanga, dodao je.

Na pitanje ako to bude ANP, Inzko kaže: Možda će doći do nekog zemljotresa, ali moje iskustvo govori da i najveće vijesti traju 3-4 dana. Ako NATO kaže da nije ANP, Dodik može da otvori šampanjac, kaže Inzko.

(24sata.info )