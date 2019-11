Premijer Republike Srpske (RS) Radovan Višković izjavio je danas da će tokom predstojeće posjete Kini razgovarati o nekoliko projekata iz oblasti instrudije i energetike sa kineskim investitorima, kao i uslovima da se za RS odobre grant sredstva.

Radovan Višković / 24sata.info

-Želim da otvorim to pitanje koje nikada do sada u BiH nije otvarano. Dobio sam informaciju od kinske ambasade u BiH da u budžetu Kine postoje i grant sredstva namijenjena za RS, odnosno BiH, a nikada nismo za njih aplicirali – rekao je Višković novinarima u Banjoj Luci.



Ima namjeru, dodao je, da sagleda na koji način se mogu dobiti ta sredstva i za koje potrebe.



Višković je ponovio da neće biti migranskih centara u tom bh. entitetu, kao i da će entitetska vlada donijeti odluku o najnižoj plaći, ukoliko dogovor o tome do Nove godine ne postignu sindikati i poslodavci.



Poslodavci smatraju da to može da bude 480 KM, dok iz Saveza sindikata traže 550 KM, stotinu KM više nego što je sada.



(FENA)