U kasarni Rajlovac u Sarajevu danas je u prisustvu predsjedavajućeg Predsjedništva Željka Komšića upriličeno svečano postrojavanje komandi i jedinica Oružanih snaga BiH povodom obilježavanja 14. godišnjice OS BiH i 1. decembra - Dana OS BiH.

Foto: AA

Komšić je u obraćanju kazao da su se u proteklih 14 godina Oružane snage BiH pokazale kao snažan i pouzdan oslonac državi BiH i svim njenim građanima.



"Oružane snage BiH su bez sumnje bolji dio našeg društva i pokazatelj da se reforme u Bosni i Hercegovini mogu provoditi na uspješan način. Primarni smisao postojanja Oružanih snaga BiH jeste zaštita suvereniteta i teritorijalnog integriteta naše države. To je ujedno i elementarni preduslov za integraciju države Bosne i Hercegovine u šire odbranbeno – sigurnosne sisteme, poput NATO saveza, pod čijim okriljem, a istovremeno oslonjeni na vlastite snage, možemo biti ne samo sigurni nego i prosperitetni kao država i društvo", kazao je Komšić.



Istakao je da se Oružane snage BiH ne brinu samo za sigurnost bh. društva jer kroz djelovanje u mirovnim misijama, naročito danas u Afganistanu, pokazuju i to da su odgovoran partner svim državama koje nastoje da ostvare mir i stabilnost u svijetu.



"Koristim ovu priliku da izrazim zadovoljstvo aktivnostima koje obavljaju Oružane snage BiH. Kao primjer imamo uspješno izvršenu vojnu vježbu na Manjači u septembru ove godine u kojoj je učestvovalo preko hiljadu vojnika uz podršku NATO-a. Ta vježba kao i niz drugih pokazuju spremnost Oružanih snaga za dostizanje potrebnih NATO standarda te predstavlja najveći iskorak OS BiH u povećanju stepena interoperabilnosti koji je po mnogo čemu ključni faktor saradnje i dostizanja NATO standarda", rekao je Komšić.



Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović je istakao kako OS BiH odlikuje profesionalizam, požrtvovanost, čast i odanost prema državi Bosni i Hercegovini.



"Mi se iznad svega ponosimo time, ali činjenica je da mi i ne znamo drugačije, nego pružiti svoj maksimum, jer nas vojnička čast koja je u našim srcima čini jakima i otpornima, i tjera nas da u najtežim trenucima pokažemo da smo najjači. S ponosom možemo reći da smo ove godine, po prvi put od uspostave Oružanih snaga BiH, uz pomoć ocjenjivača NATO saveza, po već navedenom konceptu operativnih sposobnosti, izvršili prvu od četiri faze ocjenjivanja Bataljonske lake pješadije. To je bio veliki izazov što potvrđuje da je u navedenoj vježbi učestvovalo više od 1.100 pripadnika Oružanih snaga BiH", rekao je Mašović.



Naglasio je da su pripadnici OSBiH u toku 2019. godine učestvovali u 14 međunarodnih vježbi realizovanih u 12 zemalja.



Istakao je da će OSBiH, s obzirom na velik odlazak mladih ljudi iz BiH koji se manifestuje kao akutna bolest društva, izvršiti prijem 207 novih vojnika, 56 podoficira i 21 oficira.



Na kraju je još dodao da je krajnje vrijeme da Oružane snage BiH dobiju razvojni budžet i da se stvore uslovi za dostizanje još boljih rezultata i poboljša ukupni život i bolji status svih pripadnika Oružanih snaga BiH, naglasivši da je nedopustivo da vojnik OSBiH ima manju platu od prosjeka plate na entitetskom i državnom nivou.



U okviru svečanosti predstavljano je naoružanje i oprema OS BiH, te su održane i pokazne vježbe.



(AA)