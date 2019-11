Tokom godina NATO je uvidio da svaka zemlja ima jedinstvene odnose sa NATO-om, koji se razlikuju i po obimu i po intenzitetu, izjavila je za današnji Dnevni avaz komandant NATO štaba u Sarajevu general Marti Bissel.

Foto: Fena

Ona u vrijeme intervjua za „Avaz" još nije imala uvid u tekst Programa reformi koji su nedavno usvojili članovi Predsjedništva BiH, te zato ističe da treba sačekati da BiH zvanično podnese taj dokument Savezu.



Ali, dodaje, zemlja je ta koja bira put u NATO.



- Tokom godina NATO je uvidio da svaka zemlja ima jedinstvene odnose sa NATO-om, koji se razlikuju i po obimu i po intenzitetu. Prema tome, na zemlji je da odredi svoj put reformi i odabere svoj mehanizam saradnje sa Savezom - kaže Bissel.



Ona ističe da je sada važno na listu staviti izazove s kojima se sreću Oružane snage BiH.



- Ali, one se ne mogu same transformirati i modernizirati. Potreban im je odgovarajući i predvidljiv budžet, koji će uključivati i sredstva za modernizaciju i povećanje plaća, kako bi Oružane snage BiH mogle unaprijediti svoje kapacitete i sposobnosti - ističe Bissel.



No, smatra da, uprkos svim problemima, OSBiH naporno rade u okviru raspoloživih resursa kako bi unaprijedile interoperabilnost sa NATO-om i poboljšale svoju spremnost.



- Za jednu malu zemlju, BiH je vrlo posvećena davanju doprinosa mirovnim i sigurnosnim operacijama, a više od deset posto ljudstva OSBiH već je bilo u mirovnim operacijama u inozemstvu. Trenutno oko 65 pripadnika OSBiH služi u Afganistanu. Tu je i važna uloga OSBiH u pružanju pomoći civilnim vlastima u slučaju prirodnih katastrofa - navodi komandant Štaba NATO-a u BiH i dodaje da se, bez obzira na nedostatak sredstava za modernizaciju i povećanje plaća vojnicima, u OSBiH trude da budu uspješni.



(FENA)