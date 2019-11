Mostarski Zimski grad "Winterville by Coca Cola", obogaćen novim sadržajima i novim konceptom, svoja vrata posjetiteljima otvara u nedjelju, 1. prosinca, u 19 sati.

Arhiv / 24sata.info

S tri programske cjeline, i to Advent, Market i Magic, prostor od Hrvatskog doma herceg Stjepana Kosače do Musale i Korza oživjet će nastupi plesnih skupina, glazbenika, akrobata i klauna, priopćeno je iz Službe za kulturu Grada Mostara.



"Advent of Winterville by Coca Cola" bit će smješten ispred Kosače i ta će programska cjelina otvoriti Winterville prigodnim paljenjem prve adventske svijeće. Program koji će se održavati u tom dijelu manifestacije bit će nekomercijalan s prigodnim adventskim programima i sadržajima.



U svečanom ozračju polovicom mjeseca kreće programska cjelina "Market of Winterville by Coca Cola" koja će na gradskoj šetnici, Musali i Korzu, uljepšati duge zimske noći i predstaviti raznoliku ponudu izlagača.



Za najmlađe planiran je pregršt zabave kroz program "Magic of Winterville by Coca Cola" i najljepšu zimsku zabavu na otvorenom - klizalište u parku Zrinjevac.



"Uz popularne kućice s domaćim delikatesama, rukotvorinama, zanimljivostima i slasticama te svakodnevnu zabavu, zajedno ćemo dočekati i Novu 2020. godinu uz taktove Hladnog piva, Gustafa i Twista. Slavlje ćemo nastaviti i sljedeći dan jer planiramo 'after party' uz ritmove Crvene jabuke i mostarskog Big Benda. Winterville će sve do 9. siječnja biti prepun zabave, dobrog raspoloženja i ukusnih delicija", navodi se u priopćenju Službe za kulturu Grada Mostara.



(FENA)