Odlukom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonia Gutereša, ministar-savjetnik Nebojša Regoje je imenovan po treći put za člana Savjetodavne grupe predstavnika zainteresovanih sektora (Multistakeholder Advisory Group, MAG) za Forum o upravljanju internetom (Internet Governance Forum, IGF).

Foto: Arhiv

To je trenutno najveća neprofesionalna dužnost na koju je imenovan neki diplomata iz BiH u bilo kojoj instituciji sistema Organizacije Ujedinjenih nacija, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Gutereš je istovremeno imenovao predstavnicu sektora nevladinih organizacije Anriet Esterhujsen (Anriette Esterhuysen) iz Južne Afrike za predsjedavajuću Savjetodavne grupe, te imenovao članove MAG za naredni jednogodišnji period.

Generalni sekretar Gutereš je objavio imenovanja tokom održavanja 14. Foruma o upravljanju internetom (Internet Governance Forum, IGF) koji se od 25. do 29. novembra 2019. godine održava u Berlinu. Sastao se i razgovarao s članovima MAG-a na sastanku u kojem je učestvovao i ministar-savjetnik Regoje, a neposredno nakon sastanka generalni sekretar Gutereš je zajedno sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel otvorio ovogodišnji Forum IGF2019.

Načelnik Kancelarije za odnose sa javnošću Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine Nebojša Regoje nastavlja sa učešćem na Forumu u čijoj je organizaciji bio angažovan u prethodnom jednogodišnjem periodu kao dosadašnji član Savjetodavne grupe predstavnika zainteresovanih sektora (Multistakeholder Advisory Group, MAG) za Forum o upravljanju internetom (Internet Governance Forum, IGF).

MAG IGF je organizator sadržaja cijelog Foruma na kojem je planirano održavanje više od 300 događaja u različitim formatima, od kratkih diskusija i prezentacija do glavnih sesija konferencijskog tipa.

Za učešće na IGF2019, prema informacijama Ministarstva za ekonomske poslove i energiju Njemačke koje je domaćin Foruma, do 27. novembra registrovano je 10.192 učesnika, a očekuje se da će oko 5.000 učesnika u različitim terminima prisustvovati pojedinim događajima.

IGF2019 se održava pod motom "One World. One Net. One Vision" (Jedan svijet. Jedna mreža. Jedna vizija.)

Multistakeholder Advisory Group (MAG) savjetuje generalnog sekretara OUN o pitanjima upravljanja internetom i predlaže mjere i aktivnosti za organizaciju IGF. MAG čini 50 članova i zastupljeni su predstavnici četiri društvena sektora, vladin, poslovni, građanske organizacije, i tehnička zajednica, poštujući pravilnu zastupljenost svjetskih regiona u skladu sa principima Organizacije Ujedinjenih Naroda.

The Internet Governance Forum (IGF) je svjetski forum UN za dijalog o politici upravljanja internetom u koji su uključeni predstavnici svih zainteresovanih sektora društva.

