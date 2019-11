Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravila je u posjeti Vitezu gdje je prisustovala izvedbi predstave "Šmizle" u Kazališnoj dvorani u Vitezu.

Foto: AA

Predsjednica Republike Hrvatske posjetila je Mostar i Bugojno, a posjetu Bosni i Hercegovini završila je posjetom Kazališnoj dvorani u Vitezu, gdje je prisustovala izvedbi predstave "Šmizle" Gradskog kazališta mladih Vitez.

Nakon predstave, okupljenima u sali obratila se Grabar-Kitarović te rekla kako je doček poput večerašnjeg u Vitezu "nagrada za rad na funkciji koju obnaša".

"Doista kad smo jutros kretali za Mostar, očekivala sam da će biti lijepo, jer uvijek je lijepo biti među svojim narodom. Kada bi političari to znali i osjetili, puno manje vremena bi provodili u uredima, a puno više s ljudima. Vaš topli doček i radost koju vidim da možemo barem sat vremena provesti zajedno je najveća nagrada u ovoj dužnosti koju obnašam, koja nije laka, ali je ogromna nagrada kada vidite da vas ljudi cijene i poštuju ono što radite i to vas hrabri da činite to još više", rekla je Grabar-Kitarović.

Naglasila je kako su joj Hrvati u dijaspori jedan od prioriteta.

"Kao što znate, za mene su Hrvati u BiH kao autohtoni, konstituvni narod ovdje i naše hrvatsko iseljeništvo, bilo hrvatske manjine u susjedstvu ili diljem svijeta, jedan od prioriteta mog mandata. Nema tog sastanka sa stranim dužnosnicima, nema tog predavanja u javnosti diljem svijeta na kojem nisam govorila o vama i vašim pravima te potrebi da ih u potpunosti osiguramo. Vi ste i po Ustavu i politički i povijesnim i svim drugim okolnostima autohtoni, konstitutivni narod i ne možemo dopustiti da se vaša prava omalovažavaju i da vam drugi biraju vaše predstavnike", rekla je predsjednica Hrvatske.

Dodala je kako se odlaskom prvenstveno mladih ljudi iz BiH demografski pustoši BiH, te pozvala hrvatske poduzetnike da ulažu u Bosnu i Hercegovinu.

"I dalje ću se boriti za vaša prava. Nažalost, 15 godina i moja dva prethodnika ostavilo je pustoš u odnosima i sa vama i sa Hrvatima u svijetu. Odgovornost je domoljublje, ljubav prema narodu, ogromna upornost, nepopuštanje i često bitke. Često dobijete svašta u lice, ali ne znači to da treba popustiti. Nije lako vama ovdje. Jako je teško boriti se za opstojnost kada mladi ljudi odlaze, kada se demografski pustoši država i kada vam se oduzimaju prava da upravljate i politički ovom državom, drugom domovinom hrvatskog naroda. Moramo ustrajati na tome. Drago mi je da hrvatska vlada ulaže, kao u ovu dvoranu ovdje. Želim da i hrvatska poduzeća ulažu u ove prostore i nova radna mjesta jer to je preduvjet da bi ljudi ostali na ovim prostorima i dobro zarađivali", rekla je Grabar-Kitarović.

Predsjednica Republike Hrvatske istaknula je da je bitno razgovarati i učiniti još više za sve narode Bosne i Hercegovine.

"Večeras sam ovdje ne samo kao gošća u BiH, nego i kao i vaša predsjednica. Kako smo se dogovorili, iako sam u Vitez često i dolazila, vratit ću se čim prije početkom 2020. godine da svi u središnjoj Bosni sjednemo i porazgovaramo i vidimo kako možemo učiniti još više za sve vas, za hrvatski narod i za sve narode Bosne i Hercegovine i našu dragu Bosnu i Hercegovinu", zaključila je Grabar-Kitarović, nakon čega se fotografisala sa prisutnima u Vitezu te završila svoju posjetu Bosni i Hercegovini.

(AA)