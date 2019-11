U seriji zemljotresa koji su jutros pogodili Albaniju stradalo je najmanje 16 osoba, dok je više od 600 povrijeđenih. Tokom potresa nastala je velika materijalna šteta na objektima u više gradova.

Foto: Agencije

Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kazao je da, prema raspoloživim saznanjima, među stradalim nema građana BiH, ali da informacije sporije dolaze zbog činjenice da BiH nema ni ambasadu niti konzulat u Albaniji.

U Tirani se trenutno nalazi nekoliko osoba iz BiH, koji u glavnom gradu Albanije borave povodom različitih međunarodnih skupova i konferencija. Među njima je i banjalučanka Ana Kotur Erkić, aktivistkinja za ljudska prava osoba sa invaliditetom.

Ona se trenutno zajedno sa sedam osoba nalazi u hotelu u centru Tirane, gdje borave povodom međunarodne konferencije o pravi osoba sa invaliditetom.

"Stupili smo u kontakt sa još dvoje građana iz BiH koji u Tirani borave povodom skupa o ruralnom razvoju. Njihov hotel nalazi se u blizini našeg. Na sreću, niko od nas nije povrijeđen. Situacija je trenutno mirna u dijelu grada gdje smo mi smješteni. Dobro se osjećamo, mada smo bili uznemireni i pod stresom, jer se svakog sata osjetilo podrhtavanje tla", kazala je Kotur Erkić za Vijesti.ba.

Kako je istakla, u kontaktu su sa Kabinetom srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS, zahvaljujući kojima je organizovan povratak u BiH.

"Do sada su nas jedino ove dvije institucije kontaktirale. Dio kolega se već večeras vraća u BiH. Kabinet srpskog člana Predsjedništva BiH i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS organizovali su prevoz za naše državljane. Takođe, za dio kolega će biti organizovan let preko Istanbula, a ukoliko bude problema, budući da je dio aerodroma u Tirani tokom dana bio zatvoren, oni će krenuti sa nama vozilom koje je upućeno. Dio kolega će sačekati na povratak do sutra", navela je naša sagovornica.

Ona je izrazila zahvalnost institucijama koje su odmah reagovale i omogućile građanima BiH povratak u zemlju.

"Nisu čekali razvoj događaja, već su željeli da odmah budemo zbrinuti i da nam omoguće povratak u BiH", zaključila je Kotur Erkić.

(24sata.info)