Civilna zaštita (CZ) Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) nema službenih informacija o tome da je netko ozlijeđen, kao ni o tome gdje i u kolikoj mjeri je nastala materijalna šteta uslijed potresa koji je jutros u 10.20 sati pogodio BiH, kazao je u utorak na konferenciji za novinare u Mostaru glasnogovornik Stožera CZ-a HNŽ-a Pero Pavlović.

Pero Pavlović / 24sata.info

- Činjenice su da u Operativni centar Civilne zaštite HNŽ-a do sada nije pristigla informacija o tome da ima netko ozlijeđen ili da je stradao u današnjem podrhtavanju tla. Također, u ovom trenutku nemamo nikakav relevantan podatak gdje je, kako i u kojoj mjeri počinjena materijalna šteta - kazao je Pavlović.



Vrlo je bitno spomenuti, kako je dodao, da građani pokušaju zadržati mir i pobijediti paniku i strah.



- Svjesni smo da je teško pobjeći od panike kada su u pitanju podrhtavanja tla, pa ovom prilikom pozivamo građane HNŽ-a da pokušaju koliko je moguće pobijediti strah i ne paničariti ako bude najava da bi se podrhtavanje tla moglo događati u vremenu pred nama - poručio je Pavlović.



Istaknuo je kako je Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta HNŽ-a, odmah nakon što se podrhtavanje tla dogodilo, bilo pod pritiskom roditelja i ravnatelja škola.



- Iz Ministarstva su prosudili da ravnatelji u onim ustanovama u kojima smatraju kako je zbog sigurnosti potrebno djecu i sve ostale poslati kući, to i učine. Iz tog razloga navedeno Ministarstvo je poslalo školama naputak da se sukladno osobnoj procjeni ponašaju danas, a i u danima pred nama - kazao je Pavlović.



Ohrabrujuće je u ovom trenutku, kako kaže, što nema dojava o stradalima.



- Nemamo dojava da su na bilo kojem području, od Albanije i drugih država, nastradali građani s naših područja i vjerujemo da će se priroda ili neka druga viša sila zaustaviti na ovome što je do sada bilo - kazao je Pavlović.



Podsjećamo kako je navedeni potres bio jačine 5,4 stupnja Richterove skale, a prema podacima Euromediteranskog seizmološkog centra, epicentar zemljotresa bio je osam kilometara jugozapadno od Nevesinja.



(FENA)