Amila Alikadić (16) omladinska aktivistkinja iz Kalesije govorila je u ime djece iz BiH na Generalnoj skupštini UN-a prošle sedmice u New Yorku tokom obilježavanja 30. godišnjice UN Konvencije o pravima djeteta, o pravu djece na obrazovanje i potrebi osavremenjivanja obrazovnog sistema te problemu nasilja nad i među djecom.

Foto: Fena

U izjavi za novinare, danas u Sarajevu, ona navodi da 'ne treba mnogo novca da bi se promijenila situacija za mlade u Bosni i Hercegovini, možda treba više da se slušaju mlade osobe'.



- Da više budu uključene u proces donošenja odluka, koje ih se tiču. Treba više obratiti pažnju na nas. Mlade osobe su starosti od 15 do 30 godina. Ima ih koje bi mogle donositi odluke, zajedno sa starijim osobama - poručila je.



Društveno vrlo aktivna srednjoškolka Amila Alikadić želi doprinijeti poboljšanju stanja u BiH. Zbog toga se, kaže, i uključila u mnogo pokreta i organizacija. Ako bi i otišla iz Bosne i Hercegovine bilo bi to zbog boljih uvjeta za studiranje.



- Mislim da bih se potom vratila u BiH, da dokažem da mlada osoba može uspjeti ovdje ako ima podršku - naglasila je.



Službenica za zagovaranje i partnerstva organizacije World Vision BiH (WVBiH) Dragana Bulić pratila je Amilu Alikadić u New Yorku, a ističe priliku koja je Amili pružena da se, zajedno sa mladima iz država širom svijeta, obrati najvišim delegacijama članica, potpisnica UN Konvencije o pravima djeteta.



- Mladi su na prirodan, jednostavan način govorili o tome šta ih smeta, kakve prilike vide, šta očekuju i šta sami rade da bi pokrenuli rješavanje problema u svojim zajednicama - kazala je.



Precizira da je Amila Alikadić sudionica programa WV BiH, ali je 'predstavnik i ostale djece iz BiH i djece svijeta'.



Direktorica programa WVBiH Larisa Klepac istaknula je dugogodišnju misiju organizacije World Vision u BiH i precizirala da su mnogi mladi i djeca upravo zahvaljujući tome ostvarili uspješne karijere, a iza toga stoje brojni ostvareni snovi.



- World Vision u Bosni i Hercegovini već 25 godina surađuje s lokalnim zajednicama i sa obiteljima u tim zajednicama, da bismo stvorili sigurnije okruženje. Radi sa djecom i mladima, daje im priliku, poboljšava njihova znanja i vještine da bi ostvarili puni potencijal - kazala je.



Amila Alikadić pokrenula je, i sa prijateljima realizirala u svojoj zajednici brojne aktivnosti usmjerene na edukaciju djece i mladih u prevenciji nasilja. Među ostalim, članica je Pokreta mladih 'Vrijedni Pažnje' koji se, uz podršku World Visiona, zalaže za zaustavljanje svih oblika nasilja nad djecom posebno zanemarivanja djece.



(Fena)