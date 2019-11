Uličnom akcijom u Sarajevu organiziranom povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama označen je početak ovogodišnje Globalne kampanje 16 dana aktivizma.

Foto: Fena

Na aktivnosti koju su organizirale članice Fondacija CURE istaknut je podatak da je jedna od tri žene za vrijeme života pretučena ili su trpjele seksualno nasilje.



U Bosni i Hercegovini ne postoje jedinstveni zvanični podaci o nasilju nad ženama, ni o teškim oblicima nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama, kao ni o femicidu, a samo u ovoj godini ubijeno je osam žena i djevojčica, dok je nasilnik obično član njene porodice ili neko koga poznaje.



Poruka koju su danas poslale aktivistkinje, feministkinje i braniteljice ženskih prava je da ne podržavaju nasilje te da se zalažu za nultu stopu tolerancije na sve oblike nasilja koje se dešava protiv žena, djevojaka i djevojčica.



Aktivistkinja Fondacije CURE Vildana Džekman napomenula je da nasilje nikako nije privatna stvar nego je pitanje cjelokupnog društva, a prijava nasilja je obavezna prema odredbama Zakona o nasilju u porodici.



- Na godišnjem nivou u cijelom svijetu oko 60.000 žena su žrtve femicida. To znači da 60.000 žena godišnje bude ubijeno zbog mržnje prema njoj - podvukla je.



Zabrinjavajući su i podaci koji govore o tome da veliki broj žena svakodnevno preživljava emitivno, seksualno ili neki drugi oblik nasilja ili uznemiravanja.



Kao razlog okupljanja svakog 25. novembra iz Fondacije CURE navode činjenicu da je potrebno prepoznavati nasilje koje se događa, ali i da se osvijesti potreba o prijavi nasilja kao i da se educiraju odgovorni o svim oblicima nasilja od verbalnog do fizičkog.



Aktivistkinja Fondacije CURE Medina Mujić pojasnila je da je današnja ulična akcija samo jedna od aktivnosti koja se provodi u okviru Globalne kampanje 16 dana aktivizma.



Namjera je, dodaje, skrenuti pažnju na potrebu nulte tolerancije nasilja nad ženama, te potrebu potpunog uklanjanja nasilja nad ženama.



- Jedna od tri žene tokom života doživi neki od oblika nasilja, a najčešće je to seksualno nasilje. Preventivne mjere nisu adekvatne iako je BiH potpisnica Istanbulske konvencije koja se ne poštuje - naglasila je Mujić.



Tema ovogodišnje kampanje na svjetskom nivou je "Zaustavimo rodno zasnovano nasilje u svijetu rada!" kako bi se nastavilo s targetiranjem institucija u kojima je zastupljeno rodno zasnovano nasilje te izvršio pritisak na njih putem uvođenja sistemskih promjena.



Samo jedan od podataka je da su u BiH žene suočene s problemom nezaposlenosti, nemaju pristup povjerljivom i sigurnom sistemu podnošenja žalbi u vezi s diskriminacijom na osnovu spola ili seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu.



Osim toga u BiH nije uspostavljen sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprjeđenja zaštita prava na naknade tokom porodiljskog odsustva.



(FENA)