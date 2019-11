Predsjedavajući Predsjedništva Bosne u Hercegovine Željko Komšić na poziv bosanskohercegovačke zajednice iz Chicaga, prisustvovao je Svečanoj akademiji povodom obilježavanja 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Komšić tom prilikom održao je i prigodan govor koji prenosimo u cjelosti:



- Čast mi je i zadovoljstvo što sam večeras ovdje ponovo sa vama. Hvala vam na pozivu i toplom prijemu danas, ovdje u Sjedinjenim Američkim Državama, u našoj prijateljskoj i savezničkoj zemlji, da obilježimo najznačajniji datum u modernoj istoriji Bosne i Hercegovine,Dan državnosti.



Odnosno, obilježimo prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine.



Kada god govorimo o ZAVNOBiH-u kao Danu državnosti Bosne i Hercegovine u obavezi smo da istaknemo njegov civilizacijski značaj.



Možemo i moramo biti ponosni na činjenicu da su prije 76 godina građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalna i ideološka opredjeljenja u uslovima fašističke okupacije, konstituisali državnu vlast na principima antifašizma. Na principima slobodnog i demokratskog svijeta, bili su odlučni u tome da, suprostavljajući se zlu, odbrane i sačuvaju svoju domovinu, i urede je kao državu jednakopravnih građana i naroda.



Istorijski dokumenti tek jednim dijelom govore nam o tome. Rezolucije i deklaracije ZAVNOBiH-a samo su zbir uloženih napora na putu ka slobodi i jedinstvenoj državi. Taj put je vodio kroz snijeg i blato, krv i znoj onih koje ka tom cilju nisu mogli zaustaviti niti fašistički tenkovi, avioni i topovi.



Nisu ih mogla zaustaviti niti zvjerstva domaćih kvislinga koji će zauvijek ostati pribijeni na stubu srama, odakle ih nikada nikakvi revizionisti i falsifikatori prošlosti neće moći skinuti, jer im je to mjesto odredila civilizirana strana svijeta.



Na toj civiliziranoj strani svijeta bili su vijećnici ZAVNOBiH-a, pripadnici Narodno-oslobodilačkog pokreta, odnosno građani Bosne i Hercegovine. Malo je država u čitavoj tada Evropi koje su fašisti bili okupirali, a uspjele su da pod okolnostima fašističke okupacije konstituišu antifašističku vlast.



Građani i narodi Bosne i Hercegovine su smogli snage, pameti i znanja za taj podvig.



Stoga, večeras se ovdje usuđujem reći da nama u Bosni i Hercegovini, istorijski gledano, niko ne može dijeliti lekcije o onome šta su civilizacijske vrijednosti. Dok su naši preci proljevali krv i davali svoje živote, mnoga je gospoda u Evropi kukavički poginjala glavu pred Hitlerom i avetima fašizma.



Zato danas nikome nećemo dopustiti, ma kako se on zvao, i sa kakvim utjecajem raspolagao, da vrijeđa i dira u dostojanstvo naših građana.



Onaj ko ne želi uložiti napore u očuvanje dostojanstva građana naše države, ne može očuvati ni državu. Tako je oduvijek bilo, tako je sada, tako će uvijek i biti.



Građani i narodi Bosne i Hercegovine konstituišući antifašističku vlast 25. novembra pokazali su svoju društvenu i političku zrelost, a vijećnici ZAVNOBiH-a političku hrabrost i spremnost za donošenje velikih odluka. Istorija je potvrdila veličinu i značaj tih odluka.



Oni koji su donijeli te odluke tada možda nisu bili ni svjesni njihovog kolosalnog značaja ali su bili hrabri, odlučni i jedinstveni. Oni su znali, gdje su, kuda idu i gdje žele biti, što je na širem međunarodnom planu prepoznato, i zato je Bosna i Hercegovina bila, a i danas jeste, dio šire antifašističke alijanse.



Već tada je bila preodređena i današnja geopolitička orijentacija Bosne i Hercegovine. Da to nije bio slučaj, ne bi 1992. godine bio moguć ni Prvi mart kao Dan nezavisnosti BiH, niti bi bio moguć 22. maj kao dan prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije.



Bili smo dakle u pravo vrijeme na pravoj strani istorije, zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama koje su kroz sve te godine, pa sve do danas ostale istinski prijatelj naše države i njenih građana.



Bosna i Hercegovina je opstala zahvaljujući svijesti njenih građana o tome gdje pripadaju i zahvaljujući njenim prijateljima koji su to znali prepoznati.



U državi Bosni i Hercegovini danas se ponovo donose velike odluke. One sigurno nisu hrabre kao što su bila odluke iz novembra 1943.godine, ali su značajne, jer čine jedan državni kontinuitet. Ponovo su na strani Bosne i Hercegovine one države koje su to bile i 1943.godine. Te odluke donose se uz dogovor i konsenzus. Do njih nikada nije lagano doći, ali ipak i unatoč svemu, mi do njih dolazimo, jačajući državu.



Sa druge strane, ohrabruje činjenica da većina građana Bosne i Hercegovine, istinski shvata značaj tih odluka, kao i to da do njih nije lako doći, da je potrebno strpljenja i istrajnosti.



Ako hoćete da znate da li ste donijeli pravu odluku, poslušajte puls naroda, i sve će vam biti jasno.



Narod Bosne i Hercegovine prepoznaje ono što je za našu državu bitno. Usudio bih se reći da je to onaj isti nivo prepoznavanja bitnog kao što je to bio slučaj u novembru 1943.godine.



Civilizacijske odluke ZAVNOBiH-a žive kroz svijest građana o interesima države Bosne i Hercegovine. I zato sa ovog mjesta čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine- poručio je Komšić.



