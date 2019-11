Magla u jutarnjim satima smanjuje vidljivost u kotlinama i dolinama rijeka pa se poziva na pojačan oprez. Pažnja se skreće i na moguće sitnije odrone zemlje ili kamenja na kolovoz.

Zbog izvođenja neophodnih radova na prevoju Lanište na magistralnom putu Ključ-Bosanski Petrovac, danas od 09 do 16 sati dolazit će do povremenih obustava saobraćaja za teretna vozila i autobuse, pa se ovim vozilima preporučuje korištenje alternativnih pravaca. Putnička i laka teretna vozila moći će koristiti alternativni put u sklopu gradilišta.

Na magistralnom putu Zenica-Nemila, kroz tunel Vranduk, tokom dana saobraća se dvosmjerno od 05 do 21 sat. U vremenu od 21 sat do 00:30 sati vozila se propuštaju naizmjenično, dok je u vremenu od 00:30 do 05 sati saobraćaj kroz tunel obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Sporije zbog radova saobraća se i na magistralnim putevima: Jajce-Banja Luka (kod mjesta Zdaljevac), Sarajevo-Trnovo (u mjestu Krupac), Srebrenik-Orašje (u tunelu Ormanica), Doljani-Metković (između graničnih prelaza) i Kladanj-Stupari (u mjestu Stanovi)).

Podsjeća se da je na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Povodom praznika 25 studenog/novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine, večeras od ponoći do 26.11. do ponoći, na snazi je zabrana prevoza eksplozivnih materija na području FBIH.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.

IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT

A-1

Butile-Sarajevo zapad, zbog radova na lokalitetu Treševine, saobraćaj je preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.

MAGISTRALNI PUTEVI:

M-1.8

Srebrenik-Orašje, zbog sanacije tunela Ormanica vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M-5

Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.

Lanište-Ključ, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-14

Bosanska Krupa, zbog izvođenja neophodnih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.

M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.

Jajce-Crna Rijeka (kod mjesta Zdaljevac) zbog sanacionih radova u vremenu od 07 do 16 sati aktuelne su polusatne obustave saobraćaja uz 15 minutno propuštanje vozila. Poslije 16 sati na ovoj lokaciji saobraća se jednom trakom, naizmjenično.

M-17

Zenica-Nemila, u toku su radovi na asfaltiranju u tunelu Vranduk II (Zenica-Nemila) zbog čega se od 05 do 00:30 sati saobraća naizmjenično, jednom trakom. U terminu od 00:30 do 05 sati saobraćaj je obustavljen. Za vrijeme obustave vozila do 7,5 tona ukupne mase koriste obilaznicu kroz naselje Tetovo, a vozila iznad 7,5 tona preusmjeravaju se na alternativne pravce Doboj-Šićki Brod- Sarajevo i Žepče-Zavidovići-Olovo-Sarajevo.

Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.

GP Doljani-GP Metković, na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

M-17.3

Neum-Stolac (Stolovi-Drenovac), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.

M-18

Sarajevo-Trnovo, zbog radova na izgradnji MHE Krupac na rijeci Željeznici, saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

Kladanj-Stupari (Stanovi), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Stupari (most preko rijeke Suha), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

M-20

Ustiprača-Goražde-Ustikolina, zbog sanacionih radova i izgradnje kružnog toka saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.

REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-425 Žitomislići-Čitluk(most preko rijeke Neretve), zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu privremenu signalizaciju. Za vozila preko 5 tona nosivosti preporučuju se alternativni pravci.

R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.

R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.

R-469 Živinice-Međaš (dionica kružni tok Aerodrom)-Dubrave, zbog radova na izgradnji kružnog toka na dijelu regionalne ceste saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

R-907 od raskrsnice sa M-18 u dužini od 1000 metara (naselje Pendičići), zbog sanacionih radova na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, od 08 do 17 sati.

KANTON SARAJEVO

-Zbog održavanja fudbalske utakmice, danas u vremenu od 15:00 do 18:00 sati, doći će do obustave saobraćaja u ulici Zvornička (od raskrsnice sa ulicom Hamdije Čemerlića do raskrsnice sa ulicom Azize Šaćirbegović) i ulici Topal Osman paše (od raskrsnice sa ulicom Kemala Kapetanovića do raskrsnice sa ulicom Zvornička).

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Adema i Muradifa Omerspahića (od spoja sa ulicom Vladimira Preloga do raskrsnice sa ulicom Sulje Jahića) u terminu od 08 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Magribija u terminu od 07:30 do 16 sati na snazi je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

- Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Kranjčevićeva u terminu od 07:30 do 16 sati moguće su etapne obustave saobraćaja. Za vrijeme obustave saobraćaj se preusmjerava na alternativne pravce.

- Zbog izvođenja sanacionih radova u ulici Stjepana Tomića (od raskrsnice sa ulicom Marcela Šnajdera do ulazne kapije KCUS za urgentni centar) u terminu od 00 do 24 sati na snazi je obustava saobraćaja.

-Zbog deminerskih radova u ulici Biočki put, svakim radnim danom u vremenu od 08 do 15:30 sati dolazi do 20-minutnih obustava saobraćaja uz 10-minutna propuštanja.

-Zbog deminerskih radova na lokalnoj saobraćajnici „Butila-Mostarsko raskršće“ ulica Osik, svakim radnim danom u vremenu od 08 do 15:30 sati dolazi do polusatnih obustava saobraćaja uz 10-minutna propuštanja.

- Zbog izvođenja sanacionih radova u ulici Rustempašina (od kružnog toka do Rustempašinog mosta) u terminu od 08 do 16 sati dolazi do etapne obustave saobraćaja.

- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alfakovac-Alfakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.

- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.

- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulicama: Asima Ferhatovića, Safeta Pašalića, Kranjčevićeva, Goruša, Vlakovo, Kovači, Armije Republike BiH, Bare kod Stupa, Radenka Abazovića, Čobanija i Hamdije Kreševljakovića.

ČAPLJINA

Zbog radova na izgradnji kružnog toka na ulazu u grad (raskrsnica ulica Ante Starčevića i Gojka Šuška) saobraća se usporeno, uz postavljenu signalizaciju.

BRČKO

Zbog izvođenja neophodnih radova od 07 do 17 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Branislava Nušića, u dijelu naselja „Centar“. Vozila će se preusmjeravati alternativnim saobraćajnicama u gradu.

PRIJEDOR

U toku su radovi na izgradnji kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva M-4, M-15 i ulice 29. novembar u Prijedoru, zbog čega je saobraćanje usporeno, saopćeno je iz IC BIHAMK-a.

