Stravične slike vezane djece iz Zavoda Pazarić potresle su u protekloj sedmici javnost u BiH i regionu, ali i otvorile brojna pitanja.

Sabina Ćudić / 24sata.info

Na veći broj tih pitanja stigli su i odgovori. Oglasili su se i roditelji djece, radnici Zavoda, nezadovoljni građani, politički akteri i na koncu Vlada FBiH sa konkretnim potezom. Premije Novalić reagovao je smjenom nadležnih te smirio s pravom uznemirenu javnost. Međutim, sada treba doći do odgovornih. Sabina Ćudić zna svjedoke zločina.



Naime, još uvijek nemamo odgovor na pitanje kako su se fotografije našle u rukama federalne zastupnice NS-a Sabine Ćudić i ko je autor. Odgovor na postavljeno pitanje Tužilaštvo treba potražiti kod zastupnice Ćudić. Ne zato što Ćudić treba da za bilo šta odgovara, već zbog činjenice da je autor fotografija krucijalni svjedok ove 'planetarne' afere.



Nije tačna konstatacija zastupnice Ćudić izrečena u razgovoru za Aljazeeru da je njena "obaveza, prije svega, da zaštiti izvor" uz konstataciju da su "snimci apsolutno autentični".



Upravo suprotno, odbijanje otkrivanja izvora baca sumnju na cijelu priču, do te mjere da se možda radi o namjernom montiranju i produciranju afere. Urednik BBC-a Jeremie Bowen bio je jedan od glavnih svjedoka u procesu protiv herceg-bosanske šestorke. Zamislite da je šutio i štitio zločin, a on je na to kao novinar imao pravo. No nije, jer je odgovornost i osjećaj za širu društvenu zajednicu, te na koncu kažnjavanje zločinaca bilo najvažnije.



Sabina Ćudić bi zato konačno morala shvatiti da je puna saradnja sa tužilaštvom njena obaveza kao izabrane zastupnice. U suprotnom zločin iz Pazarića bi mogao proći nekažnjeno, a ceh platiti jučer smijenjeni za koje još uvijek ne možemo tvrditi da su i odgovorni.



Bez toga će Ćudićkin angažman, kao što u dijelu javnosti već jeste, biti pod velom sumnje i biti dovođen u vezu sa zloupotrebom tragedije ove djece u svrhu prikupljanja dnevnopolitičkih poena i obračuna sa političkim protivnicima.



(24sata.info)