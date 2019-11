Objavljen je međunarodni natječaj za prikupljanje ponuda za izgradnju zgrade Klinike za dječje bolesti pri Sveučilišnoj kliničkoj bolnici (SKB) Mostar.

Nevenko Herceg / 24sata.info

- Radostan sam što je postupak otkočen. To je životno bitan projekt, jedan od onih ključnih u postupku razvitka naše županije i šireg podneblja, jer njegovom konačnom provedbom osiguravamo najbolje moguće uvjete za svaki oblik potrebne medicinske skrbi za najranjivije među nama - za one na koje smo najosjetljiviji - našu djecu. Tu nema, niti smije biti, političke dimenzije - izjavio je predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije (HNŽ) Nevenko Herceg.



U postupku provedbe natječaja, osim SKB-a Mostar, sudjeluju i predstavnici Saudijskoga fonda koji je odobrio kredit za zdravstveni sustav HNŽ, a koji je u cijelosti preuzela županijska vlada.



- Iznimni su napori uloženi u to da nam ova sredstva uopće budu na raspolaganju i ponosan sam na to. Kao prvi čovjek izvršne vlasti u HNŽ-u učinit ću sve što je u mojoj moći kako bismo u što kraćem roku vidjeli strojeve na terenu, odnosno kako bi krenuli radovi na izgradnji zgrade Klinike za dječje bolesti u Mostaru - poručio je Herceg.



(FENA)