U Dretelju kod Čapljine danas je započela svečana ceremonija polaganja kamena temeljca, čime je ozvaničen početak radova na dionici autoceste Koridora 5C Počitelj – Zvirovići.

Foto: Avaz

Svečanosti u Dretelju prisustvuju predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, kineski ambasador u BiH Đi Ping i predstavnik izvođača radova “China State Construction Engineering Corporation Limiteda” Tang Hao.



Kako je rečeno, dionica Počitelj – Zvirovići u ukupnoj dužini od 10,1 kilometar, od izuzetne je važnosti, jer će gradnjom te dionice Hercegovina biti direktno povezana s Evropskom unijom, odnosno s Graničnim prijelazom Bijača.



Ova dionica, odnosno LOT 1, obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do petlje Zvirovići. Veliki most kod Počitelja nije sastavni dio ovog lota.



Gradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finanasira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu, sklopljenog s Evropskom investicijskom bankom.



(Avaz)