Član Predsjedništva BiH Šefik Džeferović, povodom obilježavanja Dana državnosti Bosne i Hercegovine, u zgradi Predsjedništva BiH kazao je, između ostalog, da su u posljednjoj agresiji na ovu zemlju odbranjeni državnost i teritorijalni integritet.

Foto: 24sata.info

- Velikodržavni projekti koji su devedesetih godina izvršili agresiju na Bosnu i Hercegovinu napali su upravo glavne vrijednosti ZAVNOBiH-a: državnost, teritorijalni integritet i naše zajedništvo. Željeli su da nema Bosne i Hercegovine, da neki narodi dominiraju, ili da jednog naroda nestane. Ali odbranili smo se. Zajedno. Odbranili smo državnost BiH. Odbranili smo njen integritet. S istim poštovanjem i zahvalnošću s kojom se prisjećamo generacije koja nam je darovala ZAVNOBiH, danas iskazujemo zahvalnost i generaciji bh. patriota koja je ovu zemlju odbranila od posljednje agresije. I brani je i danas - rekao je Džaferović.



Dodao je da sile koje su nasrtale na ovu državu nisu do kraja poražene te da se treba nanovo graditi, osnaživati i zajedništvo i boriti se za ravnopravnost svih ljudi.



- Ta borba je mukotrpna, prepuna teških izazova. Ali, uprkos otporima, opstrukcijama i blokadama kojima svakodnevno svjedočimo, BiH se, iako usporeno - korak po korak, ipak kreće naprijed. I nastavit će da napreduje - istakao je Džaferović.



Kaže da je cilj jasan, a to je da BiH bude, kao moderna, prosperitetna država, ravnopravnih ljudi, članica Evropske unije i NATO-a.



- Napredovali smo brže dok smo imali izraženo prisustvo naših prijatelja iz međunarodne zajednice u BiH. Slabljenje njihovog interesa rezultiralo je jačanjem politika koje pokušavaju da ospore postojeća rješenja, zakone, odluke. Te politike pokušavaju BiH vratiti unazad, uvući je u nove etičke, pa i teritorijalne podjele. Ponovo im svima poručujem da je to uzaludno gubljenje vremena, jer u tome ne mogu uspjeti - poručio je član Predsjedništva BiH.



Posljedice takvih politika, kaže, jesu odlazak mladih, slabljenje ekonomije, politička nestabilnost koja tjera investitore, a da ljudima u ovoj zemlji trebaju mir, posao, napredak, pravda i sistem koji garantira jednaka prava svima.



- Narod je umoran od kriza i političkih prepucavanja. Umjesto toga, okrenimo se svi zajedno konstruktivnom dijalogu zasnovanom na istini i pravdi, međusobnom uvažavanju, poštovanju vladavine prava, evropskim standardima i saradnji za dobrobit svih naših ljudi - kazao je Džaferović.



Još je dodao da želi vjerovati da dogovor postignut prije nekoliko dana u Predsjedništvu BiH može biti prekretnica nakon koje će ova zemlja krenuti snažno naprijed.



- Svima nam je potrebno da se izvučemo iz opasne matrice po kojoj - kada se postigne dogovor - neko uvijek mora biti pobjednik, a neko poražen. Kompromis, dogovor svih nas u BiH nije niti može biti bilo čiji poraz. Naprotiv, to može biti samo pobjeda svih nas, pobjeda Bosne i Hercegovine, svakog njenog dijela i svakog njenog građanina. U nadi da će takvih dogovora i pobjeda svih nas u BiH biti mnogo u narednom periodu, svim građanima čestitam Dan državnosti naše domovine Bosne i Hercegovine - zaključio je Džaferović.



- Naš cilj je jasan - BiH kao moderna, prosperitetna država ravnopravnih ljudi, članica EU i NATO-a. Do tog cilja ćemo, budite potpuno uvjereni, sigurno doći - rekao je Džaferović.



Čestitajući Dan državnosti, predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić je riječ prepustio posljednjem dobitniku ZAVNOBiH-ove nagrade Josipu Pejakoviću.





(Avaz)