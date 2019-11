Na jučerašnjoj press konferenciji u Predstavničkom domu PFBiH zastupnica Ćudić prezentirala je šokantne detalje o tretmanu štićenika, a posebno djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Prezentacija je izazvala burne reakcije građana BiH. Ćudić se danas javnosti obratila putem Facebooka te objasnila od kada datiraju snimci do kojih je došla.



Jučerašnji dan je bio težak ali neophodan. Moja odluka da objavim dio materijala koje sam zaprimila 24 sata prije njihove objave, koji dokazuju ono na šta je niz zvaničnih izvještaja riječima upućivao - rezultat je mog, ali i našeg kolektivnog očaja, kao i mog dubokog gubitka povjerenja u sistem i institucije FBiH.



Objavi materijala prethodile su sjednice Odbora za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH iz septembra i oktobra ove godine, po čijim zaključcima smo od nadležnog ministarstva zahtijevali da nam hitno dostavi kompletan izvještaj o stanju u pet institucija za zbrinjavanje osoba sa poteškoćama koje su u nadležnosti FBiH. Rok za dostavu izvještaja je istekao, izvještaj nikada nije dostavljen, dok je zvanični stav Vlade objavljen 17. oktobra ove godine u kojem vlada kategorički “ne prihvata navode prema kojima je korisnicima Zavoda u Pazariću ugroženo zadovoljavanje njihovih životnih potreba.”



Mojoj odluci također je prethodio zvanični zapisnik inspektora i sudskih vještaka koji dokumentuju prinudni rad štićenika Zavoda u Pazariću na uređenju privatnih objekata prethodnog rukovodstva – od novca namijenjenog zavodu:



"Uposlenik JU Zavod Pazarić, Jasmin Fatić, dao je izjavu broj 13-9-02-15-20-1199-4/19 od 23.10. 2019. godine koja glasi: "Radim u Zavodu Pazarić na mjestu kućni majstor stolar. Po nalogu šefa Ramić Izeta išao sam na Grbavicu u direktorov stan, gdje sam obavljao poslove rušenja zidova, keramike, stolarije, parketa i odvožnja šuta.

Ove navedene radove sam obavljao u toku radnog vremena. Išao sam službenim vozilom, odvozio štićenike u ispomoć."



Ja ne moram imati fotografije štićenika kako kombijem bivaju prevoženi da od svog novca renoviraju kupatilo bivšem direktoru Zavoda u stanu na Ciglanama. Dovoljan mi je zapisnik sudskog vještaka da znam da se radi o savremenom ropstvu.



Mojoj objavi materijala također su prethodile dokumentovane stravične finansijske zloupotrebe sredstava Zavoda u čijem upravnom i nadzornom odboru su i dalje članice i članovi prethodnih saziva odbora iz perioda kada su se zloupotrebe sredstava i štićenika dešavale.



U petak, 15. novembra, posjetila sam Zavod. Na sastanku čiji je tonski zapis u Zavodu najdirektnije sam pitala ministra Drljaču šta ga sprečava da Vlada odmah, po hitnom postupku razriješi dužnosti članove i članice upravnog i nadzornog odbora koji su u svom prethodnom mandatu svjedočili zloupotrebama i iskorištavanju štićenika.

Zahtijevala sam to od njega. Nisam dobila odgovor. Istog dana, 15. novembra, zvanično sam podnijela inicijativu Vladi da ovo učini po hitnom postupku.



Zatim sam dobila materijale, snimke od kojih niti jedan nije stariji od godinu dana, a koji nedvojbeno dokazuju nehuman i nezakonit tretman štićenika. Odnijela sam ih na sjednicu Odbora za rad i socijalnu zaštitu u utorak, 19. novembra. Odbor nije imao kvorum da razmatra materijale. Sazvala sam press konferenciju za 20. novembar.



To je odgovor “kolegama i kolegicama” iz Predstavničkog doma, "kolegi" zastupniku koji mi u zgradi Parlamenta kaže da sam “kučketina koja će vidjeti svoje” (što sam i prijavila predsjedavajućem i dopredsjedavajućem ovog doma), to je odgovor ministru, premijeru i Vladi - na pitanje zašto nisam koristila institucionalne mehanizme?



Koristila sam svaki institucionalni korak, do spoznaje da ste mehanizme privatizovali. Nemam nikakvo povjerenje u vas i procese koje vodite. Nećemo stati i nikakvi oblici institucionalnog i ličnog zastrašivanja neće zaustaviti moje kolege i mene, kao ni građane koji zahtjevaju odgovore.



Koraci koje poduzimamo su saradnja sa MUP-om i Tužilaštvom, insistiranje na sistemskom rješavanju statusa ovih ustanova sve u cilju njihove transformacije i deinstitucionalizacije štićenika. Iz ovih razloga učinit ću sve da fokus isključivo bude na problemu i štićenicima.



