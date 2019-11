Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i ambasador UNICEF-a Edin Džeko priključio se Kampanji #SlušajDijete i odgovarajući na pitanja djece kazao kako je uvijek želio biti fudbaler, ali da mu najdraža najdraža igračka iz djetinjstva nije bila lopta kojoj je pripalo drugo mjesto.

- Roditelji su mi za rođendan poklonili neku malu formulu, i dan danas se sjećam toga. Iako sam dosta stvari zaboravio iz djetinjstva, ali mi je ta formula, uz loptu, ostala jedna od najdražih igrački i najdražih poklona koje sam dobio od svojih roditelja - kazao je Džeko i dodao da je na kraju ipak strast prema lopti pobijedila-

- Kad si mali ne razmišljaš puno o tome šta će donijeti budućnost, jednostavno vidiš loptu i ne ispuštaš je iz ruku i iz nogu, samo o njoj razmišljaš i kad ideš spavati nosiš je sa sobom. Dok si mali samo razmišljaš o tome da se igraš - ističe bh. reprezentativac.

Džeko je kroz razgovor istaknuo kako su on i sestra kroz nimalo lako djetinjstvo slušali roditelje koji su se trudili da im obezbijede sve što im treba i što je bilo u njihovoj moći, te kazao šta je to što on želi za svako dijete: "Želim da svako dijete ima pravo na sretno djetinjstvo, na dobro obrazovanje, da svako dijete bez obzira ko je i odakle dolazi ima sve najbolje uslove za budućnost".

Edin Džeko jedan je od brojnih popularnih ličnosti i ljudi iz medija s kojima su djeca tokom kampanje uradila intervjue kako bi im pomogli da približe Konvenciju o pravima djeteta. S djecom su o njihovim pravima te o tome kako je bilo odrastati ranije govorili Amel Tuka, Larisa Cerić, Brankica Raković, Ana Bavrka, Boris Šavija, Amila Terzimehić, Đurica Štula, Amra Silajdžić-Džeko, Dejana Rosuljaš, Amina Kajtaz….

UNICEF BiH kroz kampanju #SlušajDijete nizom aktivnosti obilježava 30. godišnjicu Konvencije o pravima djeteta kroz mobiliziranje podrške sa svih strana – od djece, škola, institucija pa do popularnih i medijskih ličnosti.

( FENA)