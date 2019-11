Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak zatražio je da se stavi na uvid javnosti dokument - Program reformi Bosne i Hercegovine, koji će biti upućen u NATO sjedište u Briselu, u roku od jedan dan, nakon što Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdi imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Igor Crnadak / 24sata.info

-Za ozbiljnost i kredibilitet institucija Bosne i Hercegovine i svih njenih građana važno je da se što prije, već narednih sati, javno objavi ta dokument - rekao je Crnadak.



Kaže da se iskreno nada da Predsjedništvo BiH neće ići, u kako kaže, takvu ludost, da traži od Ministarstva vanjskih poslova BiH da tako važan dokument, koji na različite načine utiče na život građana u ovoj zemlji, uputi u sjedište u NATO-a, prije nego što potpuni uvid u njegov sadržaj dobije javnost cijele BiH.



-Očigledno je iz izjava koje smo imali priliku vidjeti i čuti da je ovo aktivacija Akcionog plana za članstvo BiH i da je ovdje došlo do potpunog zaokreta što se tiče pozicije Milorada Dodika, jer se nigdje ne spominje da je sastvani dio materijala koji će biti proslijeđen u Brisle i rezolucija Narodne skupštine RS-a o vojnoj neustralnosti tog bh. entiteta - rekao je Crnadak.



Kao poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini RS-a također smatra da, zvaničnici RS-a o tom dokumentu moraju da upoznaju parlamentarce, na sjednici entitetskog parlamenta, 26.decembra, „pa makar u zatvorenom dijelu zasjedanja“.



-To je obaveza Dodika, kao i predsjednice RS, predsjednika parlamenta, da to omoguće kako bi poslanici vidjeli šta piše u Programu reformi - rekao je Crnadak.



(FENA)