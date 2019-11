Na današnjoj press konferenciji u Predstavničkom domu PFBiH zastupnica Ćudić prezentirala je šokantne detalje o tretmanu štićenika, a posebno djece u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Foto: 24sata.info

Na fotografijama koje je dostavila medijima vidi se kako su djeca vezana za namještaj i radijatore. Nekima su ruke vezane iza leđa, mnoga djeca u takvom položaju provode veći dio dana i čitavu noć, te su zbog takvog tretmana kod njih zabilježene fizičke povrede i pogoršano psihičko stanje.



„Nakon što sam Vladi i resornom ministarstvu uputila zahtjev za hitnom smjenom članova i članica UO i NO koji su ostali iz prošlog saziva te nakon što Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma PFBiH uslijed nedostatka kvoruma nije mogao razmatrati podnesene materijale, odlučila sam se da danas Parlament i javnost upoznam sa dokazima o stravičnom tretmanu štićenika. Dio dokaza javnosti je poznat i kroz zvanični zapisnik Poreske uprave FBiH o zloupotrebi sredstava namijenjenih štićenicima, ali ove fotografije dodatno govore o obimu tragedije koja se dešava ovoj djeci.



Neophodno je da se danas Predstavnički dom hitno izjasni te od nadležnog Ministarstva traži razrješenje dužnosti članova iz UO i NO koji su iz prošlog saziva. Tužilaštvo mora ubrzati istražne radnje. Danas ću u proceduru uputiti usvajanje sljedećih zaključaka:



- Hitno zaustavljanje zlostavljanja djece i svih štićenika zavoda;



- Izrada kodeksa postupanja sa štićenicima;



- Redovne nenajavljene inspekcije;



- Izdvajanje hitnih interventnih sredstava za privremeno upošljavanje njegovatelja do izrade novih zakonskih rješenja;



- Da Ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji s Ministarstvom zdravstva imenuje ljekarski tim koji će izvršiti reviziju dijagnoza i uvesti redovne doktorske preglede.



Tražim da resorno ministarstvo nakon 90 dana od usvojenih zaključaka podnese detaljan izvještaj o sprovedenim mjerama“, rekla je Ćudić.



(24sata.info)