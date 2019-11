Potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmutbegović u povodu 20. novembra, Međunarodnog dana djeteta, želi upozoriti bosanskohercegovačku javnost na zabrinjavajuće razmjere nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini, uključujući u posljednje vrijeme sve češće slučajeve ubistava djece, odnosno čedomorstava.

Melika Mahmutbegović / 24sata.info

Tim povodom potpredsjednica Mahmutbegović apelirala je na sve nadležne institucije u BiH da na sistemski način pristupe pitanju zaštite djece, kao osnove budućeg zdravog našeg društva, saopćeno je iz Kabineta potpredsjednice FBiH.



- Činjenica je da je nasilje postalo svakodnevna realnost hiljada djece širom Jugoistočne Europe, pa i u Bosni i Hercegovini. Po relevantnim informacijama organizacija koje se bave ovom sve izraženijom pojavom, to je u našoj stvarnosti postala "skrivena epidemija" - ističe u saopćenju Mahmutbegović.



Naime, alarmantni podaci UNICEF-a pokazuju da je više od polovice dječaka i djevojčica u dobi od dvije do 14 godina (u nekim zemljama, više od 70 posto) najmanje jednom bilo izloženo nekom od težih oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od članova porodice.



Treba podsjetiti da nasilje i zlostavljanje djece imaju razarajući utjecaj na djecu, i to ne samo u vidu neposrednih rizika za njihov život i fizičko zdravlje, već ugrožava emocionalnu dobrobit djece i njihovu perspektivu, što se, u konačnici, odražava na naše društvo u cjelini. Ovo je trenutak kada se trebamo prisjetiti i rahmetli Smaje Ćesira, troipogodišnjeg dječaka koji je u februaru 2014. postao žrtva najmonstruoznijeg oblika mučenja djeteta sa smrtnim ishodom. Ovaj slučaj će ostati vječna opomena cijelom društvu da problem nasilja nad djecom nije i ne može ostati problem jedne porodice, skriven među "četiri zida", jer on se, na koncu, tiče svih nas - stoji u saopćenju.



Mahmutbegović naglašava da "ne smijemo, također, zaboraviti ni sve ozbiljniji problem vršnjačkog nasilja".



- Zato je neophodno, prije svega, da se pristupi formiranju baze podataka o broju zlostavljane djece. Također, i dalje postoji potreba za izmjenama Krivičnog zakona u dijelu koji se odnosi na bolju zaštitu i strožije kazne za počinjena djela protiv djece, ali, ujedno, i braka, porodice i mladih, te je neophodno raditi na što skorijem uspostavljanju dječjeg pravobranilaštva, kao važne institucije za adekvatnu zaštitu djece - poručuju iz Kabineta potpredsjednice FBiH.



Cilj obilježavanja Međunarodnog dana djeteta da se potaknu sve organizacije da poduzimaju konkretnije korake u zaštiti i unapređenju dječjih prava, a važnim veće zaštite djece i maloljetnika od nasilja i zloupotreba i raznih oblika diskriminacije.



- Upozoravamo na brojne slučajeve kršenja prava djece, koja su posebno izražena i prepoznatljiva na globalnom planu, s obzirom na to da su djeca žrtve rata, žrtve trgovine ljudima i oni su najbrojniji u izbjegličkim kolonama koje bježe iz ratnih zona. Stoga, naše društvo u cjelini, treba posvetiti posebnu pažnju zaštiti djece i maloljetnika te je neophodno uključiti društvenu zajednicu da bi se problemi rješavali, da bi se što uspješnije radilo na suzbijanju nasilja nad djecom. Kroz saradnju s vladinim sektorom i nevladinim udruženjima, koja se bave zaštitom porodice i djeteta tokom mandata, do sada sam inicirala brojne aktivnosti i pokrenula mehanizme za donošenje i unapređenje zakonskih rješenja s ciljem poboljšanja stanja u ovoj oblasti - navodi se u saopćenju iz Kabineta potpredsjednice FBiH.



(FENA)