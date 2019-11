U posjeti Goraždu danas je boravila delegacija Unije općina turskog svijeta - TDBB, čiji je član i Grad Goražde, a povod je upoznavanje i uspostavljanje jače međusobne saradnje među gradovima i općinama članicama Unije koja broji više od 1.200 članica u 28 država.

Foto: FENA - 24sata.info

Naglašeno je da se članstvom u Uniji općina turskog svijeta (TDBB) otvaraju razne mogućnosti za saradnju njenih članica u raznim državama. Iz BiH do sada se u Uniju učlanilo oko 30 općina i gradova,

„Kao jednom od najstarijih članova UO Unije, velika mi je čast što sam danas u herojskom Gradu Goraždu. Ovo je ujedno i radna posjeta gdje se trudimo i nastojimo da na što bolji način povećamo saradnju bilo na ekonomskom, kulturnom i ostalim nivoima između lokalnih zajednica u BiH i Sjevernom Kipru, i to je bila manjkavost zašto do sada nismo pokrenuli jednu ovakvu saradnju“ - kazao je član UO TDBB-a Sjeverni Kipar Mahmut Özcinar.

Kao jedan od načina za uspostavljanje bolje saradnje istaknuto je međusobno bratimljenje općina i gradova članica iz BiH i Kipra, što će biti inicirano na sastanku u martu naredne godine.

„Većinom su ove delegacije do sada bile u Konjicu, Travniku i Mostaru, a naš prijedlog ovaj put je bio da idemo na drugu stranu. Mislim da su veoma zadovoljni a većina ih je prvi put vidjela i Goražde i rijeku Drinu. Ono što će se sigurno izroditi iz ove naše posjete jeste saradnja koja se može ostvariti među općinama. Goražde je barem primjer, puno rezultata se ostvarilo i kroz saradnju s općinama iz Turske tako da, ukoliko se ostvari i saradnja s nekom od općina Sjevernog Kipra, vjerujem da će biti veoma korisna“ - kazao je član UO TDBB-a, načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović istakao je da je Goražde 1.000-ti član TDBB-a.

„Bitno je što imamo šanse da povučemo određena sredstva za projekte koje predlažemo. Projekat koji smo predložili s bratskim općinama Šahinbey i Kećioren rekonstrukcija Trga branilaca s izgradnjom mosta preko rijeke Drine. Pojavile su se određene nesuglasice vezano za most Alije Izetbegovića, gledat ćemo da se to koriguje i ovaj projekat nastavi. Vrlo brzo ćemo posjetiti Istanbul i područje Kipra, i ukoliko bude još gradova koji se žele bratimiti s nama, mi ćemo to prihvatiti jer tu vidimo šansu i svjesni smo koliko smo uspjeli uložiti uz pomoć bratskih općina“ - kazao je Ramović.

Što se tiče projekta rekonstrukcije Trga i izgradnje mosta na Drini, gradonačelnik Goražda naglasio je da ostaje pri stavu da neće dozvoliti rušenje mosta Alije Izetbegovića, već da će insistirati da on gradi na dionici od Kajserija džamije do Gun-Gor parka.

(FENA)