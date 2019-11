Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović poslao je danas jasnu i izravnu poruku Vladi Federacije BiH i Gradske uprave grada Tuzla da se protive otvaranju migrantskog centra u tuzlanskom naselju Ljubače u napuštenoj kasarni.

- Bosna i Hercegovina nije ničim izazvala ovu, nakon Drugog svjetskog rata, najveću migrantsku krizu. Zanimljivo je da u BiH dolaze izbjeglice iz Grčke koja je u Evropskoj uniji, a onda im EU ne dozvoljava da iz Bosne i Hercegovine dođu opet njima, gdje oni faktički žele. Većina migranata zastala je u Bihaću, odnosno Unsko-sanskom kantonu i ljudi tamo veoma pate – kaže gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.



On je iznio podatak da su u Unsko-sanskom kantonu zatvorene u 2019. godini 24 škole.



- Došlo je do niza propusta državnih nadležnih organa na zaštiti granice. Također, migrante dovode krijumčari ljudima. Na migrantima zarađuje veoma velike novce. Još uvijek ne vidimo da su nadležni organi ikoga optužili i osudili od krijumčara ljudima. Bosna i Hercegovina se polako pretvara u tampon zonu migranata. Ovdje dolaze migranti, a ne izbjeglice - upozorio je Imamović.



Istaknuo je i činjenicu da se u javnosti sve više govori o tome kako su i ovdašnji ljudi nekada bili izbjeglice, ali da se to ne može uspoređivati s Bosnom i Hercegovinom.



- Bosanci su došli kao izbjeglice bježeći od masovnih ubijanja. Također, to je zanemarljivo malen broj ljudi. Ovdje se sada radi o ljudima koji dolaze s dva kontinenta na kojima živi stotine miliona ljudi. Državna i entitetska vlast za sada nema adekvatan odgovor na ovu krizu, a ne vidimo ni aktivnost policije. Ti ljudi se kreću slobodnije nego mi - ističe Imamović.



Gradonačelnik Tuzle kaže da su državna i federalna vlast odlukom da se kasarna u Ljubačama dodijeli Vijeću ministara BiH prekršila Član 4., Stav 6. Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.



- Jer prije donošenja Odluke koja se direktno tiče građana, nas niko nije konsultirao. Smatram da su to svjesno izbjegli i potajno su donijeli odluku. Ovakva odluka je dovela do uznemiravanja svih građana Tuzle. Mi tražimo da ovakva odluka Vlade Federacije BiH bude stavljena van snage - zatraženo je danas na Gradskom vijeću Grada Tuzle.



Također, rečeno je da migrantski centar bude smješten u mjestima izvan lokalnih odnosno naseljenih zajednica.



- Mi smo humana zemlja i humani ljudi. Mi želimo da se pomogne migrantima, ali ne na način da se onemoguće životi lokalnog stanovništva. Vlada Federacije BiH za smještaj treba odabrati centre na kojima nema lokalnog stanovništva - istaknuo je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.



Smatra da je na ovakav način i susjedna Srbija prebrodila migrantsku krizu te da se tako oduvijek radi u zemljama EU. Zatraženo je od pravosudnih i policijskih organa da se prekine lanac krijumčarenja ljudima te da se zatraži pomoć Evropske unije po ovom pitanju. Zatraženo je i zatvaranje granica BiH na način kako su to učinile zemlje Evropske unije. Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović pozvao je nadležne institucije u BiH da se izjasne jesu li išta učinile nakon zaključaka Gradskog vijeća iz mjeseca juna 2019. godine koji su doneseni također povodom migranstke krize. Pozvao je insitucije EU da sačuva svoju vjerodostojnost i sačuva povjerenje građana BiH u EU.



Tokom sjednice Gradskog vijeća i predstavnici mjesnih zajednica jednoglasno su se usprotivili otvaranju migrantskog centra u naselju Ljubače koje je pet kilometara udaljeno od centra Tuzle.



