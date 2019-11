Nastupima djece iz JU „Djeca Sarajeva“, brojnim zabavnim igrama, svirkom Rock benda Centra za slijepu u slobovidu djecu, te plesom s maskotama jučer je završeno trodnevno veselje i edukacija za djecu u Skenderiji.

Foto: 24sata.info

Na sajmu je i ove godine nastupilo više od hiljadu mališana, a neki od njih su dugogodišnji prijatelji sajma poput Basic škole i Denisa Barte.



Na sajmu je nastupilo i Udruženje za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama KS „Oaza“, Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, dječiji vrtić iz Foče i osnovna škola iz Visokog i Zenice, KUD Proleter, hor Superar, mala škola mankenstva by Džejla Glavović i mnogi drugi.



Samo kroz štand „Gazproma benzinske stanice“ prošlo je 420 mališana praveći figurice od gline.



„Čuvajmo prirodu, rastimo zajedno“ - slogan je pod kojim se odvijao 6. Dječiji sajam. Kao i svake, godine, agenda sajma podrazumijeva podizanje svijesti kod mališana na važne društvene teme, a ovaj put to je bila odgovornost prema prirodi. Tako su simbolično posađena dva drveta u sarajevske parkove, s nadom da će ova pojava postati masovna.



- Prirodu nismo naslijedili od predaka, već posudili od naše unučadi - podsjetila nas je ambasadorica 6. Dječijeg sajma Mona Muratović, majka Akina, Livije i Viga, te stalna glumica u Narodnom pozorištu.



Direktorica Sajma Maja Kojundžić-Graholski kaže da je zadovoljna jer je ovaj događaj svakom godinom sve bogatiji što edukativnim sadržajima, što sajamskom ponudom i zabavnim aktivnostima za kojima su djeca naprosto luda.



- Veseli me činjenica što me više niko ne pita da li će Dječiji sajam u Sarajevu postati tradicija. On je tradicija. Šest sajmova je iza nas i izrasli smo u najbolji događaj u gradu za mališane a najviše me dirne kad neko kaže, hvala vam što činite ovo za našu djecu. To je poseban kompliment i priznanje da se sav uložen trud isplati - kazala je Kojundžić-Graholski, i dodala da je misija sajma učiniti djetinjstvo nezaboravim.



- Važno nam je učiniti nezaboravnim djetinjstvo svakom od mališana. Oni na sajmu pričaju dječije priče o odrastanju, pokazuju se, uče, jačaju samopouzdanje, takmiče, ali i cijelo vrijeme dobro zabavljaju. To je naša misija, jer sretno dijete jednako je sretan roditelj i obrnuto a u konačnci imamo sretno društvo a to je društvo u kojem želimo da rastu naša djeca - dodala je Kojundžić-Graholski.



Uz podršku partnera, najmlađe i njihove roditelje, smo obradovali godišnjom zalihom pelena, druge godišnjom zalihom Dukatovog čokoladnog mlijeka – 365 litara, za svaki dan jedna. Sajam će neke porodice pamtiti po auto sjedalici, kao vrijednom poklonu a brojnu djecu pripremili vitaminskim sirupima Ecomedico, pred sezonu gripe.



Sajam su posjetile i mnoge osobe iz javnog živote sa s svojim mališanima poput Dalije Konaković, Fikreta i Ševale Hodžić, Ane Bavrke, Ajdina Kulenović, Aide Cvijetić, Zlate Kurić, Berine Stambol, Andree Tomašević Kolenda, Melihe Mulahalilović Žiško a ambasadorica sajam Mona Muratović i Danko Delibašić sa mališanima su na sajmu odlično zabavljali sva tri dana.



Hvala svim medijima koju su nas pratili, te partnerima sajma Becutan, Bh Telecom, Gazprom benzinske stanice, Corn Flips, Dukat, Vitinka, Violeta, Signal, Coccolino, Malac Genijalac, Sunnyland, Rox i svima koji su učinili ovo druženje neazboravnim, poručili su organizatori.





(24sata.info)