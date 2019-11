U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će prijepodne biti i magle. Od poslijepodnevnih sati nove padavine s juga će se do kraja dana proširiti na cijelu BiH.

Foto: Arhiv

Vjetar većinom slab do umjerene jačine jugoistočnog smjera. Prijepodne i sredinom dana povremeno jaki udari vjetra se očekuju na zapadu i jugozapadu Bosne.



Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 11 stepeni, najviša dnevna između 11 i 16, na jugu do 18 stepeni.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme. U večernjim satima se očekuje kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 5, a najviša dnevna oko 13 stepeni.



U jutarnjim satima danas je prolazno kiša padala u Hercegovini, centralnim i sjevernim područjima Bosne. Veći dio dana je preovladavalo sunčano uz malu do umjerenu naoblaku.



Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica 1 stepen, Ivan-sedlo 10, Livno 12, Sokolac 13, Jajce i Sarajevo 14, Bugojno i Drvar 15, Banja Luka, Grude i Prijedor 16, Bihać, Brčko, Mostar, Neum, Srebrenica, Trebinje i Tuzla 17, Bijeljina, Sanski Most i Stolac 18, Doboj i Zenica 19 i Zvornik 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.





(FENA)