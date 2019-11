Predsjednik SDS-a Mirko Šarović je rekao da bi se ove sedmice trebala održati sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, na kojoj bi se, zahvaljući inicijativi SDS i PDP-a o izmjeni Poslovnika, odblokirao njegov rad.

Mirko Šarović / 24sata.info

Šarović je kazao da tačan datum kada će zahtjev za izmjenu Poslovnika biti podnesen zavisi od okolnosti tehničke prirode, ali je nagovijestio da je moguće da to bude i ponedjeljak.



- Nakon toga predsjedavajući Saveta ministara je dužan da u roku od tri dana sazove posebnu sjednicu. Vjerujem da imamo podršku najmanje 27 poslanika, neki od njih su već potpisali našu inicijativu, tako da smatram da ćemo za ovu odluku imati mnogo više od nadpolovične većine - kazao je Šarović.



Pojašnjava da će se izmjenom Poslovnika odblokirati rad Predstavničkog doma na način da i dalje svoje predstavnike u komisiji mogu dati sve stranke, među kojima je i SNSD.



- Ali ukoliko ne žele da to učini njihova mjesta će popuniti drugi na privremenoj osnovi, sve do trenutka kada se oni predomisle i to je suština - pojasnio je Šarović.



Govoreći o Posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Šarović je rekao da je SNSD, uz pomoć dokumenta koji je služio kao osnova za raspravu, pokušao da, pripisujući krivicu drugima, sa sebe skine odgovornost za greške koje su počinili u prošlosti.



- Namjera je bila da se SNSD amnestira od njihove ključne uloge u periodu kada je odluke donosio visoki predstavnika, a oni ih potvrđivali u Parlamentu BiH - naveo je Šarović, saopćeno je iz SDS-a.



(FENA)