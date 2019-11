Komemoracija povodom smrti urednika i novinara RTV-a Federacije BiH Mladena Marića održana je danas u RTV domu.

Urednik informativnog programa Željko Tica rekao je da je teška situacija i da je teško naći prave riječi.



- Neki dan je iščekivao 700. emisiju "Paralela“. Umjesto da slavimo emisiju, okupili smo se da ga ispratimo na vječni počinak, nažalost. Sjećam se da je jednom, slučajno, vodio dnevnik. Izbrisao je sve najave i bukvalno u nekoliko riječi opisao je sve što smo mu dali. Njegov stil, koji je bio jedinstven, dugo ćemo pamtiti. Zbogom, Mladene – rekao je drhtavim glasom Tica.



Urednik vanjske politike Mirza Huskić prisjetio se situacije genocida u Ruandi.



- Nismo znali šta ćemo, kako ćemo pripremiti prilog. Potom se javlja Mladen. "Znam ja sve o tom'', rekao mi je i napisao. Uz kafu se sjetimo toga često - rekao je Huskić.



Arijana Saračević-Helać rekla je da odlaze najbolji.



- Mara je bio čovjek kojeg sam jako dobro poznavala. Čovjek iz te generacije novinara da dokazuje pravdu... U sobi mojih sinova je velika karta svijeta koju im je poklonio Mara. Naučio ih je sve države i gradove svijeta. Hvala mu i zbogom, Mara - rekla je Saračević-Helać.



Generalni direktor Radija FBiH Džemal Šabić istakao je da je Mladen bio prava televizijska zvijezda, ali ona koja hoda po zemlji.



- On dođe s idejom, napiše je, realizira i pusti. Malo je takvih. Ne treba zaboraviti to što je Marić formirao društvo svojim stajalištem, nastupima i šarmantnošću - rekao je Šabić.



Marić je bio urednik i voditelj vanjskopolitičkog magazina "Paralele" punih 18 godina, od 2001. U bolnicu je primljen prije deset dana zbog aneurizme u trbuhu, nakon čega je hitno operiran. Iako se činilo da bi se mogao oporaviti, njegov organizam to nije izdržao.



Marić će biti sahranjen danas u 14 sati na sarajevskom gradskom groblju Vlakovo.





