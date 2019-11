Ministri EU razgovarat će na sastanku Vijeća općih poslova u utorak, 19. novembra u Briselu o situaciji u oblasti politike proširenja i pristupanja Uniji.

Arhiv / 24sata.info

Iz Vijeća EU poručuju da će prvi put biti razmotren i francuski prijedlog o reformi politike proširenja, ali da se ne očekuje konkretizacija zajedničkih zaključaka.



- Ne znamo koliko ćemo moći da budemo konkretni, ali svakako želimo da pošaljemo pozitivnu poruku regionu - navode iz Vijeća i dodaju da bi to trebao biti tek prvi korak ka obnavljanju politike proširenja, ali i povjerenja među članicama EU i zemljama sa Zapadnog Balkana.



Podsjetimo, Francuska je prošle sedmice zemljama članicama dostavila na razmatranje "prijedlog za diskusiju" u kojem je predstavila četiri principa koje Pariz vidi kao osnove za novu metodologiju proširenja EU.



Pošto je u oktobru blokirala otvarnje pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, Francuska se založila za postepenije pristupanje EU, otvaranje strukturnih fondova EU zemljama kandidatima, ali i za striktniju politika uslovljavanja i revirzibilnost procesa proširanje.



U Briselu napominju da je francuski prijedlog "predmet za diskusiju", a da bi konačan oblik eventualne reforme metodologije proširenja trebao zavisiti od konsenzusa svih država članica.



U Vijeću EU smatraju da se lideri EU neće konkretnije vratiti pitanju politike proširenje prije Evropskog samita sljedeće godine.



Iz finskog predsjedavanja Vijeća EU navode da je u pitanju "tranzicioni" trenutak za EU institucije i da se tek čeka formiranje nove Evropske komisije koja bi trebala, ukoliko zemlje članice to zatraže, izraditi novu metodologiju politike proširenja.



Cilj je da sve bude dogovoreno i precizirano do proljeća 2020. godina kako bi se pokrenuli pristupni pregovori sa Albanijom i Sjeverenom Makedonijom, odnosno obnovilo međusobno povjerenje i partnerstvo na Samitu EU-Zapadni Balkan planiranom za maj 2020. godine u Zagrebu.





(SRNA)