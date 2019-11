I danas su, kao i prethodnih nedjelja, opozicioni poslanici Jelena Trivić i Draško Stanivuković organizovali performans, čitanje, kako oni tvrde, “Istinitih vijesti” ispred zgrade Radio televizije RS.

Foto: RAS Srbija

Kao vijesti koje su istinite, a ne mogu se naći u zvaničnom dnevniku javnog servisa RS, Trivićeva i Stanivuković su naveli vijesti o 600. okupljanju grupe “Pravda za Davida”, kao i o odbijanju poznatog srpskog glumca Vojina Ćetkovića da učestvuje u proslavi Mitrovdana u Nevesinju.



Oni su kao “istinite, a nepročitane vijesti” naveli i stavove PDP i SDS o posebnoj sjednici Narodne skupštine RS, koja je usvojila, kako navode, slične zaključke kao i 2009. i 2011. godine.



– Generalni direktor RTRS, Draško Milinović, opozicione poslanike koji čitaju istinite i neobjavljene vijesti RTRS-a, Draška Stanivukovića i Jelenu Trivić nazvao političkim cirkusantima – pročitala je kao vijest Jelena Trivić.



Stanivuković je dodao da su zato “kao gosta u današnje četvrte vijesti pozvali generalnog direktora RTRS-a” da čuju iz prve ruke šta ima da kaže, te da, kako je naveo “sučele argumente”.



Pošto se gost nije odazvao, opozicionari su pripremili ovu kartonsku siluetu bez lika koja simbolizuje svakog čovjeka na nekoj poziciji u Republici Srpskoj, koji poslušno izvršava naređenja vlasti.



– Pogledajte, ako ja želim da taj čovjek stoji on će da stoji, ako želim da ga sklonim, ja mogu da ga sklonim. Jednako tako vlast u Republici Srpskoj naređuje i određuje svojim poslušnicima šta će da rade, a ove negativne pojave ljudi bez ličnog integriteta i autoriteta, razlog su zašto Republika Srpska tone u autokratiju. Mi smo iz tih razloga odlučili da čitamo istinite vijesti RTRS-a kako bismo građanima Republike Srpske pokazali i drugu stranu priče, onu koju vlast ne može da kontroliše. Nama vlast ne može da naredi kako ćemo da se ponašamo i šta ćemo da radimo, mi jednostavno nismo njihove marionete. Naprotiv – poručila je Trivićeva.



Jedan “gost” se ipak pojavio u njihovim vijestima, a to je jagnje, koje je doveo lider mladih PDP u Banjaluci Ivan Begić, kako bi ga, kako je rekao – spasao.



On je podsjetio da je na posljednjoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske Milorad Dodik, lider SNSD, najavio da će lokalne izbore u Banjaluci dobiti šatorima, te da je za tu vrstu priče “rezervisao sav jagnjeći i praseći fond”.



– Nama tuđim sinovima i kćerima dajete mrvice, nudite nam praseći i jagnjeći fond, a svojim sinovima i kćerima tendere i suši. Prije izbora nas, godinama izgladnjujete, jer nemamo normalne plate, penzije i dječje dodatke, a onda, na dan izbora, kupujete glasove parčetom mesa, vrlo je opasno ljude izgladnjivati i ponižavati – poručio je Begić.



(Srpskainfo)