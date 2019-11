Nakon što ga je menadžment KCUS optužio da je učestvovao u stvaranju atmosfere huškanja na ljekare i osoblje te ustanove, predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković oglasio se na svom FB profilu.

Meni to nije niko pričao, lično sam bio te noći na Pedijatrijskoj klinici kad smo kupovali lijek za kćerku mog prijatelja i kupili toplomjer jer su na tom odjeljenju bila samo dva, a bilo je mnogo bolesne djece.



Nisam nijednu riječ rekao na ljekare, na uslugu. Ti su uplašeni ljudi bili divni.



Govorio sam o menadžmentu, istom ovom koji kaže da nijedan ljekar ne želi da liječi bolesnu djevojčicu čiji je otac napravio incident.



Mnogo doktora sa Pedijatrije poznajem lično i znam da to ne može biti tačno.



Govorio sam o menadžmentu koji bez ikakve potrebe poveća kiriju ustanovi koja se brine o starim, iznemoglim, dementnim pacijentima, poveća i zaprijeti deložacijom.



Menadžment koji zatvori parking kod Pionirske doline i drži ga zatvorenim mjesecima da slučajno ne bi kantonalna firma zaradila koju marku i tako izloži hiljade posjetilaca, roditelja, problemu parkinga i kaznama koje policija piše.



Čitam danas kako na velikom svjetskom kongresu ortopeda u Istanbulu govori jedan ljekar iz BiH, Ismet Gavrankapetanović.



Ako vam ne daj Bože zatreba ovaj čovjek kojeg cijeli svijet cijeni, ako zatreba vašim najbližim operacija koju on treba da uradi, možete opet u Istanbulu, ako imate novca ili ako skupite sadaku onako kako desetine naših mališana skuplja ovih dana.



Tako nam je jer ovaj menadžment ne dozvoljava Ismetu da operacije radi u KCUS, ni njemu ni ostalim vrsnim ljekarima, Maksiću, Tanoviću, Bišćeviću, Bećirbegoviću.



Kaže menadžment da se “nisu uklopili” u sistem.



To je jedna od rijetkih konstatacija sa kojom se slažem jer ove ljude poznajem.



Oni se sigurno nisu uklopili u ovakav sistem kakav su kreirali na KCUS.



Preko 150 vrsnih ljekara se nije uklopilo.



Njih uglavnom tražimo kad zagusti. Dizdarevića, Kacilu, Zeliju Veliju, Pandura...



Svi ovi ljekari, ni mnogi drugi, ne predaju ni na fakultetu jer smo napravili taj nakaradni Zakon po kojem možeš predavati samo ako radis na KCUS.



Urođena iščašenja kukova, skolioze, druge operacije iz oblasti ortopedije, srčane probleme, kardiohirurgiju za najmlađe i jos neke usluge, KCUS više ne pruža.



Dijalizni pacijenti su štrajkovali i kažu da je mnogo bolje bilo 70tih godina kad je Sarajevo u bivšoj Jugoslaviji bilo među najboljim u ovoj oblasti.



Slobodu da sve ovo kažete oni zovu huškanjem.



Čini mi se da se po prvi put ova tema u javnom prostoru otvara onako kako treba i sa više strana.



Otac jednog visokog dužnosnika iz Kantona je dobio uslugu na KCUS, urađeni su dijagnostički pregledi, nakon čega je menadžment sankcionisao ljekara i sestru, te je naloženo da se “ubuduće na jutarnjim sastancima obrazloži zašto su radili magnet, CT i druge preglede”.



Jedan je visoki dužnosnik UNSA morao potražiti drugu ustanovu jer su mu odbili pružiti pomoć.



Jedan je član stranke koju vodim imao sreću pa nije nakon KUM-a morao na klinike jer je prije toga stigla naredba da ga ne primaju.



Nema sedmice u kojoj mi se neko od časnih, poštenih, stručnih, uplašenih ljekara i drugog osoblja sa KCUS ne požali na stanje i strahovladu.



Čitao sam prije nekoliko dana papir u kojem se pokreće disciplinski postupak protiv osobe koja je 4 min ranije otišla na pauzu.



S jedne strane ta vojska kamikaza koja maltretira svoje kolege, mozda ih ima 10 %, u sredini svi ovi casni i uplaseni ljudi koji gore rade, a sa druge strane mali broj ljudi koji smije otvoreno govoriti o stanju na KCUS, nekoliko procenata takvih.



Kad mi ovako “huškamo”, digne se ta vojska kroz društvene mreže, mediji plaćeni budžetskim novcem odmah otvaraju prostor za obraćanje menadžmenta i istomišljenika, mlade junose sa državnih jasala bljuju vatru po svemu što se kreće i suprotno misli, bude obično i press konferencija na kojoj se mora prisustvovati i aplaudirati.



Imaju mnogo novca, plaćaju objave, skupo se oblače na konferencijama, kad bas zagusti poruče da bi se “moglo i tužilaštvo zabaviti vama”.



Ne likujem što sve ove stvari izlaze na vidjelo, nije mi drago jer će jos trajati, ali mi je srce puno što smo, kad to niko nije smio, protiv ove i sličnih sila ustali i glasno progovorili.



Mnogima će biti žao što nisu...



A uz pomoć dragog Boga, istrajnost i odlučnost u ovoj borbi, pašće i ovaj bedem sile, nijedan nije vječno trajao.



Biće tad zaista mnogima žao što nisu govorili.



