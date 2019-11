Obilježavanjima, prisjećanjima i na koncu svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Mostar danas je obilježena 27. godišnjica osnutka Četvrtog korpusa Armije RBiH.

Vojna formacije koja je nadljudskim naporima uspjela odbraniti dio teritorija Bosne i Hercegovine koji je konstantno od početka agresije 1992, pa do potpisivanja mirovnog sporazuma napadan od strane dvaju agresora.



Današnjim svečanostima prisustvovao je veliki broj bivših boraca, članova porodica šehida i palih boraca, uz visoke delegacije.



Akademiji je prisustvovao i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, a cvijeće je položila i delegacija iz Kabineta Željka Komšića, čiju je čestitku tokom ceremonije pročitao voditelj.



Džaferović je tokom svog obraćanja istakao kako je današnji dan sjećanja na najbolje sinove naše zemlje, prije svega šehide i poginule borce koji su dali živote za slobodu koju danas uživamo.



Podsjetio je i da je osnivanje i djelovanje Četvrtog korpusa najznačajnije za ovaj dio Bosne i Hercegovine, za Mostar i Hercegovinu, ali i za cijelu zemlju.



- Taj korpus je odbranio ovaj dio države, a pitanje je šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom da je bilo drugačije, kazao je Džaferović.



Ljudima koji su dali svoje živote za državu, kazao je, nikada se ne možemo do kraja odužiti, ali trebamo raditi sve da im se što više odužimo. Tu je, kako kaže, mislio u prvom redu na brigu o šehidskim porodicama, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima...



Naglasio je i kako Vlada Federacije BiH čini sve da se status i položaj ove društvene grupe dovede na najviši nivo.



- Naša briga kolika god da bila, nikad neće biti srazmjerna njihovoj žrtvi. U miru se trebamo nastaviti boriti za ono što su borci Četvrtog korpusa, kao i cijela Armija borili, a to je cjelovita i demokratska Bosna i Hercegovina. I to je jedan od razloga zbog kojeg nećemo popustiti nikome prilikom pregovaranja o formiranju vlasti. Evropa ovdje u našoj slavnoj prošlosti može učiti od nas. Znamo vrlo dobro da smo danas nažalost najviše decentralizovana zemlja u ovom dijelu Evrope, pa i zbog toga od nekih principa nećemo odustati. Nema popuštanja, nećemo bacati pod noge ono za što je neko ginuo, a nećemo dozvoliti ni anarhiju, niti put u nepoznato, poručio je Džaferović.



Kazao je i kako su se generacije borile protiv sila koje su htjele da unište Bosnu i Hercegovinu, ali su na kraju na sreću te sile uništene. Država je odbranjena od agresije, sačuvana i nastavila je svoje postojanje koje je u Dejtonu i potvrdila.



- Retrogradne političke snage nažalost još uvijek postoje i pokušavaju političkim sredstvima realizirati svoje ciljeve. Na nama je da se protiv tih snaga borimo, a moja poruka iz Mostara je da te retrogradne snege u svom naumu nikad neće uspjeti. Izgradit ćemo državu ravnopravnih naroda i nikad od tog cilja nećemo odustati, zaključio je Džaferović.



General Mustafa Polutak, jedan od komadanata Četvrtog korpusa Armije RBiH, kazao je kako je formiranje slavne jedinice posebno značajno jer su dva agresora prethodno hercegovački prostor željela podijeliti između sebe. Bh. patriote su se, kaže, suprostavile, organizovale se i spriječile agresore u njihovim naumima. Stoga, posebnu ulogu u odbrani zemlje imaju borci Hercegovine i Mostara.



- Oni nisu dopustili podjelu Hercegovine, podjelu Bosne i Hercegovine. Četvrti korpus je polomio sve namjere agresora i kao takav je zaslužio da i 27 godina od njenog formiranja obilježavamo ovaj dan. Dok je nas boraca i patriota, ovaj dan će se obilježavati, kazao je Polutak.



Ratni komandant Suad Muharemović kazao je da se danas u BiH nastoje izjednačiti oni koji su je branili sa onima koji su je napadali i željeli dijeliti.



Podsjetio je na promocije knjiga i podvale o zločinima na Tuzlanskoj kapiji, napomenuo je da i danas u BiH postoje sljedbenici politika i ideologija koje su davno presuđene u Haagu.



- Podvaljuje nam se ponovo da smo sami srušili Stari most. Da smo bili poput njih. Napomenut ću, nikada Armija RBiH nije ubijala djecu. Časno smo se borili i izborili za opstanak domovine. U svojim redovima imali smo velikane – gazije, rahmetli Hujku, Musu Tinjaka, Kulju, Senada Džinu i mnoge druge na koje smo posebno ponosni. O njima moramo i govoriti i pisati i zbog toga potvrda sa ovog mjesta da je pokrenuta inicijativa za pisanje monografije koja će rasvijetliti put časne borbe ovog Korpusa, poručio je.



U pismu je član Predsjedništva BiH Željko Komšić izrazio veliko žaljenje što danas nije bio sa Mostarcima. Poručio im je da je i danas kao i u najtežim danima svim srcem i dušom uz njih, te kako se u ovog gradu uvijek osjeća posebno. Napomenuo je i on kako se Četvrti korpus branio i odbranio od dva agresora, a kako reče, ne želi ni pomisliti šta bi bilo sa Bosnom i Hercegovinom da se u ovom dijelu zemlje nije uspjelo odbraniti.



- Borba se nastavlja. Oni koji su nas napadali ni danas ne pomišljaju prestati, s tim što napadaju nekim drugim sredstvima. Ne pomišljaju odustati od svojih ciljeva, ali ne pomišljamo ni mi. Stoga vas molim za strpljenje, ne dopustimo da drugi određuju prioritete. Vi ste dobro znali prioritet tokom rata, poručio je Komšić.





