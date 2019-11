U Bosni i Hercegovini danas je bilo pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je kiša padala u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Od večernjih sati i tokom noći na ponedjeljak padavine u većini područja.

Foto: Arhiv

Temperature zraka u 13.00 sati: Bjelašnica 3; Banja Luka 10; Ivan-sedlo 12; Sokolac 13; Livno 15; Bihać, Brčko, Bugojno, Doboj, Sarajevo i Zenica 16; Grude, Prijedor i Trebinje 17; Mostar i Tuzla 18; Srebrenica 19; Neum 20 i Sanski Most 21 stepen.



Sutra u Bosni i Hercegovini kiša uglavnom u jutarnjim satima. Do sredine dana prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16.



U Sarajevu će biti oblačno prijepodne. Slaba kiša u jutarnjim satima. U drugoj polovini dana smanjenje oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 10, a najviša dnevna temperatura zraka oko 14 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)