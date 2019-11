Povodom posljednjih istupa Kluba zastupnika SDA u Parlamentu FBiH i UKCS, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izražava svoju iznenađenost što u zaštitu Sebije Izetbegović javno nije stao još i Medinicinski fakultet u Sarajevu.

Naime, pored spomenutih, poznato je da je Medicinski fakultet u Sarajevu treća najistaknutija institucija koju je, de facto, privatizovao bračni par Izetbegović, pa stoga čudi izostanak saopćenja koje je i u njihovo ime napisala direktorica Izetbegović, kao što je to učinila ispred UKCS i Kluba SDA.



Ovim putem želimo vrlo kratko odgovoriti na oba jučerašnja saopćenja direktorice Izetbegović. Ustrajavanje na argumentaciji da je pod njenom upravom došlo do značajnih ušteda na UKCS-u, samo je potvrda da su trenutnoj upravi UKCS od kvalitetne usluge i brige za pacijente važnije brojke i novac.



Građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine je poznato da su navedene uštede nastale upravo "preko leđa" pacijenata, koji bivaju prinuđeni da kupuju osnovne medicinske potrepštine i lijekove koje im kao zdravstveno osiguranim licima treba osigurati UKCS prilikom liječenja. Upravo takva politika dovela je do ugrožavanja zdravlja i života pacijenata.



S druge strane, mi, u SDP-u BiH, smatramo da je jedan život naših sugrađana vrijedniji od svih 'ušteđenih' miliona koji su izvučeni iz džepova građana, a naročito životi naše djece. Zaštita i spašavanje žiovta je temeljni cilj zdravstvenih ustanova, a ne štednja njima.



Što se tiče teze o strahu uposlenika UKCS od nasilja pacijenata, općepoznata je činjenica da uposlenici UKCS iznad svega i jedino strahuju od svoje direktorice, koja je uvela apsolutnu strahovladu i jednoumlje na ovu instituciju, po receptu prenesenom iz SDA.



Konačno, nije prikladno da zahtjev za priznavanjem statusa službenih lica medicinskim radnicima dolazi iz usta osobe koja je taj status već obilato uživala, vozikajući se po Bosni i Hercegovini u službenom automobilu Predsjedništva BiH pod policijskom pratnjom.





