Hrvatska bi mogla zabraniti ulazak ministrima iz BiH jer huškaju migrante na ilegalni ulazak u Hrvatsku, piše u subotu Večernji list, pozvajući se na ocjene hrvatskih službi i nadležnih institucija.

Arhiv / 24sata.info

Posljednje poruke političkih čelnika vlade Unsko-sanskog kantona koje su izgovorene u vezi s blokadom migrantskih centara Bira i Miral, gdje je od jučer uvedena apsolutna blokada kretanja za migrante, bile su dosta dvosmislene i iz njih se iščitava da će izlazak iz kampova biti omogućen samo onima koji se ilegalno upute preko hrvatske granice.



Ocjena je to hrvatskih službi koje pomno prate izjave čelnika Unsko-sanskog kantona, a kako doznajemo, nadležne institucije razmatraju mogućnost primjene mjera zabrane ulaska u Hrvatsku takvim osobama, navodi dnevnik, kojeg prenosi Hina.



Ponajprije se to odnosi na ministra unutarnjih poslova vlade Unsko-sanskog kantona Nermina Kljajića, čiju su izjavu prenijeli mediji u Bosni i Hercegovini i Srbiji navodeći kako je kazao da će izvan ovih kampova koji se nalaze u neposrednoj granici s Hrvatskom moći samo oni koji žele okušati sreću i krenuti rutom prema državnoj granici u namjeri da uđu u Hrvatsku.



Hrvatska je već zabranila ulazak stranim dužnosnicima – u travnju 2018. srbijanskom je ministru obrane Aleksandru Vulinu poručeno da do daljnjega nije dobrodošao u Republiku Hrvatsku nakon niza zapaljivih izjava poput onih da o njegovu dolasku “može odlučiti vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srbije Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri“.



Tada je MVEP, koji takve odluke donosi s MUP-om, u diplomatskoj noti kazao da je riječ o pokušaju negiranja suvereniteta Hrvatske. Tada se povela diskusija što znači sloboda kretanja, budući da je Hrvatska članica EU, te diplomatska putovnica u kontekstu zabrane ulaska stranom dužnosniku. No zabrana je moguća, pa čak i između dvije EU države, kako je presudio Sud EU, navodi Večernji list.



(FENA)