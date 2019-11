Članovi Udruge za Down sindrom Mostar i ove godine krenuli su s kreativnom "Art radionicom 21", čije će rezultate predstaviti sljedeće godine na Svjetski dan osoba s Down sindromom i tako javnosti još jedanput pokazati koliko su korisni i ravnopravni članovi društva.

Foto: Fena

Riječ je o polugodišnjoj radionici koju Udruga organizira uz potporu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.



Voditelj i autor radionice, kipar Dalibor Nikolić za Fenu je kazao kako je cilj radionice da se djeca s posebnim potrebama i polaznici radionice promatraju kao kreatori, stvaratelji i kao punopravne osobe koje su svojim sposobnostima spremne pokazati da su možda nekad čak i u prednosti u odnosu na populaciju koja nema Downov sindrom.



- Ovo je druga godina da organiziramo ove radionice. Prvi ciklus se odnosio na reljefe, kolaže, učenje osnovnih boja, neke inovativne pristupe, kao što je npr. bojanje stripa. Nakon toga imali smo izložbu u Kosači i to je bila zaista jedinstvena inicijativa u široj regiji gledano, jer čak i puno veći gradovi Dan osoba s Downovim sindromom nisu obilježili na takav način i na toj razini - kazao je Nikolić.



Kroz taj vid rada nastoji se prikazati tu populaciju kao iznimno sposobne i kreativne mlade ljude te dekonstruirati negativan aspekt promatranja osoba s Downovim sindromom kakav još postoji u našem društvu.



U ovogodišnjem turnusu radionica polaznici će uz pomoć kamera, mobitela, laptopa i printera izraditi slikovnicu sastavljenu od kolaža.



- Pokušat ćemo stvoriti slikovnicu po jednom poznatom djelu Hansa Cristiana Andersena, gdje ćemo u raznim slojevima kolažirati prizore iz te priče i napraviti digitalnu slikovnicu koja će biti predstavljena na društvenim mrežama, ali koja će zaživjeti i u tiskanoj formi kao reprezentativna knjiga. Prvi naši koraci u tom smjeru daju nam za pravo da imamo strašno velika očekivanja s obzirom da je razina kvaliteta likovnog jezika u procesu stvaranja i u konačnici iznimno originalna - pojašnjava Nikolić.



Upitan koliko se u našoj zemlji uvažava različitost i prihvaća drukčiji, posebice osoba s invaliditetom, Nikolić kaže kako je poanta dolaziti u kontakt sa širom društvenom zajednicom, predstaviti kao potpuno ravnopravnu tu skupinu koja slovi kao marginalizirana u društvu.



Pored Nikolića koji se s polaznicima druži svakog četvrtka, u radionicu je uključena i Anja Perić koja radi s djecom mlađeg uzrasta, a riječ je o raznim procesima koji se tiču fine motorike, koordinacije ruku, korištenje alata poput škara, lijepljenja, rezanja, kolažiranja.



Da se radi o iznimnom projektu primjetno je i po jako raspoloženim polaznicima koji ne kriju zadovoljstvo sudjelovanjem na radionici.



Zamjenik predsjednika Udruge i sudionik radionice Antonio Crnjac - Toni (47) kaže kako je Dalibor "prva liga" i kako im je super na radionici.



- Drago mi je raditi s Daliborom. Družimo se svakog četvrtka. Imamo puno ljubavi ovdje i želim da se ova radionica nastavi i u budućnosti - kaže Toni.



U radionici sudjeluje i Daria Delić (23) koja kaže kako će ove godine raditi priču pod nazivom Kresivo, a koja joj se jako sviđa, kao i cijela radionica i rad s Daliborom.



Polaznica radionice je i Mihaela Čule koja pohađa drugi razred Srednje trgovačke škole i kojoj je cilj da jednog dana bude prodavačica robe u butiku u Međugorju, gdje trenutno obavlja praksu.



Što se tiče radionice kaže, kako je to jedno super druženje, puno igre i smijeha, a uz to često su i u Kosači gdje obilaze razne izložbe i druge kulturne događaje.



Udrugu za Down sindrom Mostar osnovali su 2011. godine roditelji djece sa sindromom Down. Trenutno Udruga ima 34 nominalna člana i 34 obitelji, jer je i uža obitelj uključena u rad tako da udruga zapravo okuplja 140 osoba. Djeluju na području Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije.



- Osnovni ciljevi Udruge su senzibilizirati društvenu zajednicu prema osobama sa sindromom Down kao i poboljšati kvalitetu života takvih osoba u svim sferama društva - pojašnjava za Fenu predsjednik Udruge Igor Ledić.



Dodaje kako su aktivni sudionici događanja iz oblasti invalidnosti tako da već osam godina aktivno rade i kroz Koaliciju zajedno smo jači gdje se nastoji kroz lokalne akcijske planove poboljšati kvaliteta života osoba s invaliditetom u cijeloj županiji, a tu su i razne edukacije među kojima i „Art radionica 21“.



Ledić ističe kako Udruga ima četiri uposlene osobe, od čega jednu stalno uposlenu – logopeda, kao i edukacijske rehabilitatore, čime se članovima pokušava kontinuirano pružati sve terapije koje su im potrebne da što bolje napreduju i da ih se što bolje socijalizira.



- Mi smo jedna od rijetkih županija koja je među prvima krenula s lokalnim akcijskim planom iz oblasti invalidnosti, međutim taj lokalni akcijski plan još nije zaživio i samim tim ne možemo ostvariti mnoga naša prava koja su nam i međunarodnim konvencijama i pravima zagarantirana - upozorava Ledić.



Trenutno se u Udruzi provodi i kampanja „Obrazovanje bez diskriminacije“ i neke su se stvari pomaknule, kaže Ledić.



- Korak po korak stvari idu naprijed. Nije još dobro, ali ove godine u cijeloj županiji djeca koja pohađaju redovne škole po prilagođenom nastavnom planu i programu dobila su asistente tako da su jednim dijelom neki problemi riješeni – ističe predsjednik Udruge.



No, dodaje da je to samo dio problema, a ono što uvelike otežava rad Udruge je problem financiranja.



- Sve navedeno jedva činimo jer nemamo nikakva proračunska sredstva i sve što financijski dobijemo, dobijemo od prijatelja Udruge, donatora i nekim svojim radom kroz projekte i prodajne radionice - naglasio je Ledić koji je ovim putem zahvalio rukovodstvu Operatora za obnovljive izvore energije koji im puno pomaže.



Ledić, koji je i sam otac dječaka s Down sindromom, roditeljima koji dobiju takvo dijete poručuje da budu hrabri i da ne odustaju.



- To je dijete kao i svako drugo. Treba biti hrabar, dan po dan, ići korak po korak, i mislim da ne treba odustajati, klonuti. Treba se boriti za svako dijete, pa tako i za dijete s Down sindromom - kaže Ledić.



Ističe da on kao roditelj ne pravi razliku između sina s Down sindromom i njegove braće.



- Često i učiteljici kažem da bude stroža i da se prema njemu odnosi kao prema ostaloj djeci. Međutim, njegovi prijatelji iz razreda jako su ga dobro prihvatili i znaju se ljutiti kada je učiteljica malo oštrija i 'skaču' u njegovu obranu - pojašnjava Ledić.



Kaže da pokušava biti ravnopravan prema svoj svojoj djeci te da kod njega nema popuštanja, ali kroz smijeh dodaje da su djeca s Down sindromom manipulatori i da to pokušavaju iskoristiti jer se brzo uvuku u srce.



- Brzo se uvuku u vaše srce i jednostavno vas pridobiju i samim tim vi postajete slabi prema njima - zaključuje Ledić.



Radovi s ovogodišnje radionice bit će izloženi u Hrvatskom domu "Herceg Stjepan Kosača" na Svjetski dan osoba s Down sindromom - 21. ožujka 2020., stoga obucite taj dan šarene čarape i dođite vidjeti što su Downići pripremili.





(FENA)