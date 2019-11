Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme. Jače padavine na području Krajine. Slabija kiša u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 stepeni.

Drugog dana vikenda u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i vjetrovito. Prije podne slabija kiša na području Krajine, Hercegovine i jugozapada Bosne. Od poslijepodnevnih sati i tokom noći na ponedjeljak jače padavine u većem dijelu zemlje, osim na istoku i sjeveroistoku Bosne.



Vjetar umjeren i jak južnog i jugoistočnog smjera. Povremeno olujni udari juga su mogući od Krajine preko dijela centralne Bosne, jugozapada Bosne i Hercegovine. U večernjim satima vjetar će oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20.



U ponedjeljak, pretežno oblačno vrijeme. Glavnina padavina u jutarnjim satima. Veći dio dana sa slabom kišom. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17 stepeni.



U utorak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U Bosni prije podne je izgledno dosta niske naoblake, po kotlinama i magle. Vjetar slab do umjerene jačine jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 8, na jugu zemlje do 12. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 11 i 17.



(Avaz)