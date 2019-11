Suđenje Ljubi i Bekriji Seferoviću, optuženima za izazivanje saobraćajne nesreće i sprečavanje dokazivanja u slučaju smrti Dženana Memića, danas su u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS) nalaz i mišljenje iznijeli vještaci Centra za vještačenje „Zenit“ iz Banje Luke saobraćajne i mašinske struke - Aleksandar Jevtić i Slaviša Stojnić.

Ifet Feraget, advokat porodice Memić / 24sata.info

Vještaci su dali nalaz u skladu s postojećim dokazima, odnosno sa Zakonom o krivičnom postupku, ocijenivši kako na temelju materijalnih dokaza koji su im predočeni iz sudskog spisa i pregledom mjesta na kojem je Memić izgubio život nema dovoljno fiksiranih tragova koji bi mogli ukazati da se radilo o saobraćajnoj nesreći.



Ifet Feraget, advokat porodice Memić, Feni je kazao kako se saobraćajna nesreća, po nalazu vještaka Jevtića, nije ni desila, te da su na upit odbrane - može li se to procentualno izraziti, vještaci odgovorili da 80 posto vjeruju da se saobraćajna nesreća u ovom slučaju nije ni desila.



Precizirao je kako je za Sud dovoljno i deset posto vjerovatnoće da se nešto nije desilo, „jer svaka sumnja u postojanje okolnosti da se desila nesreća znači oslobađajuću presudu“.



- Nisam ni očekivao drugačiji nalaz. Žalosno je što sve skupa toliko dugo traje, dok sve to plaćaju porezni obveznici - istaknuo je advokat Feraget, navodeći kako će istrajati na dokazivanju da su u ovom slučaju radi o organiziranom kriminalu.



Potcrtao je, istovremeno, kako novonastala situacija ima dalje implikacije.



- Neko je podmetao tragove i 'pravio' saobraćajnu nesreću i za to mora odgovarati - naveo je Feraget.



Po njegovim riječima, vještak mašinske struke Slaviša Stojnić je potvrdio da ne postoji mogućnost da pješak glavom napravi oštećenje na 'A stubu' kombija koji se spominje u optužnici.



Advokat porodice Memić smatra kako se u ovom slučaju radi o jednoj žalosnoj priči koja veoma dugo traje, podsjećajući kako je tokom postupka ranije predočen nalaz i mišljenje vještaka Mirsada Kulovića.



Izrazio je očekivanje da će, nakon dopune predočenog nalaza, a s obzirom na to da treba saslušati vještaka medicinske struke koji je sudjelovao u izradi nalaza u onim dijelovima koji nisu struka vještaka saobraćajne i mašinske struke, uslijediti završne riječi stranaka kako bi do kraja godine predmet bio priveden kraju.



- Nažalost oni koji su sve ovo planirali i organizirali su uspjeli u svom naumu da 'ukradu' četiri godine, iako to nije u skladu s Evropskom konvencijom, jer lažna optužnica ne spašava tužioce od istrage za zataškavanje ubistva - naveo je Feraget.





(FENA)